Kazakhstan Travel Forum: как государство и бизнес усиливают безопасность туристов

Туризм

В столице стартовал международный туристический форум Kazakhstan Travel Forum 2026. Главной темой форума в этом году стал «Безопасный туризм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В мероприятии приняли участие вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей, депутат Курултая Республики Казахстан Екатерина Смолякова, Владимир Сытник, вице-президент авиакомпании SCAT, руководители региональных управлений туризма, представители туристических ассоциаций и специалисты отрасли.

На открытии форума Мирас Тулебаев отметил, что сегодня туризм вышел за рамки отдельных проектов и направлений и превратился в комплексную отрасль, охватывающую инфраструктуру, инвестиции, транспортную доступность, качество сервиса, подготовку кадров и цифровизацию. По его словам, в последние годы основные показатели туристической отрасли Казахстана демонстрируют стабильный рост.

«За три года Kazakhstan Travel Forum прошел путь от дискуссионной площадки до международного профессионального форума, объединяющего государство, бизнес, регионы и туристическое сообщество. Коллеги, принимавшие участие в форумах прошлых лет, наверняка заметили, что в этот раз масштаб мероприятия расширился и охватывает как въездной, так и внутренний туризм. На мой взгляд, это также наглядно отражает изменения, происходящие в туристической отрасли Казахстана», — сказал вице-министр.

В этом году исполняется 10 лет с момента начала работы системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма. За это время система стала конкретным и эффективным механизмом обеспечения безопасности туристов. Согласно официальным данным корпоративного фонда «Туристік Қамқор», за весь период работы системы было обеспечено возвращение в страну 15 212 туристов. Одним из ключевых инструментов системы является туркод. В случае если туроператор не может выполнить свои обязательства, наличие туркода дает туристу основание получить помощь в рамках системы гарантирования и вернуться в Казахстан.

«Туркод — это наш золотой ключ, который связывает все процессы выездного туризма. За ним стоят легальный туроператор, подтвержденный маршрут, данные о путешественнике и конкретный механизм защиты», — отметила председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей.

В ходе мероприятия были представлены показатели развития туристической отрасли Казахстана за последние годы. В период с 2019 по 2025 год количество внутренних туристов увеличилось с 6,6 млн до 11 млн человек, а число посетителей — с 8,5 млн до 15,8 млн человек. Также значительно вырос объем инвестиций, привлеченных в туристическую отрасль. Особое внимание в стране уделяется развитию туристической инфраструктуры.

В настоящее время в 10 ключевых регионах страны работают отдельные управления туризма. В 11 регионах действуют туристские информационные центры, а по республике функционируют 23 визит-центра. За последний год на курортных территориях было благоустроено порядка 10 пляжных зон. Kazakhstan Travel Forum 2026 проходит с 17 по 19 сентября. В программу форума включены панельные дискуссии, экспертные сессии, B2B-встречи, презентации туристических продуктов и церемонии подписания соглашений. В этом году особое внимание в рамках форума уделяется 10-летию системы гарантирования, а также вопросам защиты прав туристов, ответственности бизнеса, развития финансовых гарантий и цифровых решений.

#Казахстан #безопасность #туризм

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