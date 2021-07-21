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казани
Политика
21 июля 2021 г. 16:22
Наталия Буланова
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02:30
Избран новый председатель партии «Ак жол»
04:40
Астана – моя зрелая любовь
00:30
Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
05:40
Гибнут дети – виноваты взрослые
01:30
Укрепляя торговые связи
00:00
Следуя мировым тенденциям
05:30
Вывозят КамАЗами
02:00
Пора развивать регионы
01:00
Фокус на внедрение ИИ
03:00
Эстафета молодежного диалога
04:30
Тарифы в обмен на модернизацию
04:00
Сделана ставка на технологии
05:00
ОСМС 2.0: трансформация продолжается
03:30
ИИ поможет бизнесу
08:10
Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу
06:00
Новые села на карте газоснабжения
06:15
От войлока до ИИ
08:49
В Алматы представили роботакси
00:20
«Степная пирамида» приглашает гостей
01:20
Бариатрическая и метаболическая хирургия выходят на международный уровень
9 июня 2026 г. 10:56
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
9 июня 2026 г. 18:00
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
11 июня 2026 г. 8:50
Певец из Семея установил национальный рекорд
12 июня 2026 г. 4:00
Великий писатель земли кыргызской
11 июня 2026 г. 3:30
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
10 июня 2026 г. 1:20
Учителя готовы к переменам
11 июня 2026 г. 9:48
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
10 июня 2026 г. 7:00
Указ Президента Республики Казахстан
11 июня 2026 г. 11:41
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
9 июня 2026 г. 0:00
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
12 июня 2026 г. 8:45
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
11 июня 2026 г. 7:50
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
12 июня 2026 г. 5:00
Текели обретает новый стиль
13 июня 2026 г. 7:00
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
11 июня 2026 г. 20:05
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
10 июня 2026 г. 19:51
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
10 июня 2026 г. 2:00
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
9 июня 2026 г. 9:53
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года
12 июня 2026 г. 3:20
Казахский помогает располагать к себе клиентов
11 июня 2026 г. 8:00
Закон Республики Казахстан
18 мая 2026 г. 19:50
Новый вид змей обнаружили в Китае
20 мая 2026 г. 1:34
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
19 мая 2026 г. 0:00
Достойный путь генерала Уразова
29 мая 2026 г. 3:00
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
27 мая 2026 г. 0:00
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
17 мая 2026 г. 15:30
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
22 мая 2026 г. 1:30
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
23 мая 2026 г. 13:00
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
19 мая 2026 г. 2:11
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
26 мая 2026 г. 17:33
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
27 мая 2026 г. 3:21
ИИ-решения для казахского языка
30 мая 2026 г. 18:30
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
4 июня 2026 г. 4:20
Мудрый, добрый, человечный...
6 июня 2026 г. 4:30
Мостостроителям дан срок до сентября
26 мая 2026 г. 15:43
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
3 июня 2026 г. 3:20
Педагог с большой буквы
7 июня 2026 г. 14:56
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
21 мая 2026 г. 11:44
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
8 июня 2026 г. 16:20
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
6 июня 2026 г. 5:30
Начнут выращивать форель и осетра
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Казахстанская правда
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