"Казатомпром" снизит добычу урана в 2018 году

Экономика
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Инга Селезнева
Фото из открытых источников
АО "НАК "Казатомпром" решила снизить объемы добычи урана на 20%. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил глава компании Галымжан Пирматов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"В целях обеспечения долгосрочной устойчивости добычи урана, в условиях продолжающегося избытка предложения на рынке, мы приняли стратегическое решение – снизить объемы добычи урана на 20 процентов, чтобы привести ее в соответствие со спросом. Хочу заверить, что эти меры не повлияют на контрактные обязательства "Казатомпром" перед потребителями по поставке урана. Казахстан продолжит уверенно занимать лидирующую позицию по производству урана в мире", – сказал Пирматов.

По его словам, в 2018 году объем добычи составит около 23 тысяч тонн, а цена на уран будет зависеть от основных "игроков" на рынке. 

"Сейчас цена за фунт держится на уровне примерно 25 долларов, ее поведение будет зависеть от основных "игроков" на рынке, включая энергетические компании... В среднесрочной перспективе мы смотрим позитивно на спрос на нашу продукцию", – отметил глава компании.

Кроме того, по его словам, компания продолжает работать над оптимизацией расходов и, несмотря на тяжелую ситуацию на глобальном урановом рынке, ей удается оставаться в плюсе.

"По итогам 2017 года операционная прибыль ожидается на уровне 46 миллиардов тенге. Инвестиционный портфель компании включает 429 проектов на общую сумму 122 миллиарда тенге. Среди них опытное освоение месторождения Жалпак, производство тепловыделяющих сборок и другие. Это проекты долгосрочной перспективы, соответствующие нашим стратегическим целям и обеспечивающие определенный уровень доходности", – заключил он.  

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