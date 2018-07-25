​«Казавиаспас» спешит на помощь

А в 2017 году количество вылетов составило 740, включая учебно-тренировочные и иные полеты, направленные на обеспечение готовности. Такие данные привел генеральный директор «Каз­авиаспаса» Андрей Косолапов, рассказывая о деятельности спасательной авиации Казахстана.

Если кто не знает, АО «Казавиаспас» – авиационное подразделение КЧС МВД РК и осуществляет авиаподдержку мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В его воздушном «штате» – 27 вертолетов отечественного и зарубежного производства, которые дислоцированы практически во всех крупных городах республики.

Техника «Казавиаспаса» служит для облета паводковых зон и горных склонов, для проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в противоселевых мероприятиях, в тушении степных и лесных пожаров, а также в доставке квалифицированных специалистов и транспортировке больных с удаленных населенных пунктов.

– За 6 месяцев 2018 года по линии санитарной авиации осуществлено более 160 вылетов, в рамках которых были эвакуированы и перевезены на специализированной авиационной технике 165 больных, доставлены медработники для 25 консультаций и 8­операций. За 2017 год было осуществлено 417 вылетов, перевезено 427 больных, в отдаленные населенные пункты доставлены медицинские работники для проведения 58 консультаций и 19 операций на месте, – проинформировал Андрей Косолапов.

Отметил генеральный директор в первую очередь высокую оперативность реагирования подразделения и вместимость вертолетов, позволяющих обеспечивать переброску сил и средств комитета. Например, вертолет Ка-32А11ВС способен перевозить внутри фюзеляжа или на внешней подвеске до 20 тонн груза, а вертолет Ми-26Т оборудован водосливным устройством, вмещающим до 15 тонн огнегасящей жидкости. Вертолеты-еврокоптеры оборудованы современнными медицинскими модулями с дефибриллятором, системой искусственной вентиляции легких, системой для внутривенных инфузий и прочим медицинским оборудованием, обеспечивающим возможность для транспортировки больных и пострадавших. Так, в январе 2018 года при трагедии, возникшей в Актюбинской области с автобусом с узбекистанскими гражданами, «Казавиаспасом» к месту трагедии в короткие сроки были мобилизованы 3 вертолета.

Ценят наших летных специалистов и за рубежом, привлекая к международным операциям. Не так давно, в начале июля, в горах Кыргызстана совершил неудачную посадку вертолет Ми-8 Министерства обороны Кыргызской Республики, на борту которого находились 13 человек. Трое из них получили серьезные травмы и запросили помощь по предоставлению воздушного судна. Благодаря оперативной работе специалистов «Казавиаспаса», успешно проведших спасательную операцию, все альпинисты и экипаж были спасены и доставлены в ближайший населенный пункт.

В то же время «Казавиаспас» испытывает, как выразился Косолапов, «голод в летном составе».

– Имеется дефицит летного состава, летчики работают в перегрузе, хотя текучести кадров практически нет. Кадровый дефицит наблюдается не только в «Казавиаспасе» и в Казахстане – это явление всемирное. Академия гражданской авиации начала подготовку летчиков-вертолетчиков, которых мы с удовольствием берем, доучиваем, переучиваем на наши типы вертолетов, – отметил руководитель.