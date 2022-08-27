"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили в единую дорожную компанию

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило об объединении организаций «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» в единую дорожную компанию, передает Kazpravda.kz.

В июле на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» в единую дорожную компанию. Глава государства отметил необходимость исключения дублирования функций.

Так, в рамках исполнения поручения Президента Министерством индустрии и инфраструктурного развития был разработан проект постановления Правительства по объединению вышеуказанных операторов. Проектом предусматривалась передача государственной доли ТОО «Казахавтодор» в счет оплаты акций национальной компании «КазАвтоЖол» с последующей реорганизацией нацкомпании путем создания Единого автодорожного оператора. В частности, объединение областных филиалов вышеуказанных компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций.

«Сейчас существуют два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране, оказывая услуги. Если говорить прямо, они обе выполняют одну и ту же работу, и численность их работников превышает необходимую величину. Тем не менее, число обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог вообще не выдерживает критики», ­– отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания.

Таким образом, на сегодняшний день «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» объединены в единую дорожную компанию.

Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения, добавили в МИИР.