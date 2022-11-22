Казбек Сагын одолел британца во втором раунде на турнире MMA NAIZA 48

Сагын стал новым чемпионом в истории лиги в минимальном весе.

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В Актобе состоялся главный поединок турнира по MMA NAIZA 48, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В титульном противостоянии в весе до 53 килограммов сошлись казахстанец Казбек Сагын (3-0) и британец Джон Шинк (4-1).

Бой завершился победой казахстанца удушающим приемом во втором раунде.

Сагын стал новым чемпионом в истории лиги в минимальном весе.

Отмечается, что большинство фанатов ожидали синхронных побед Сагына и Багдата Жубаныша (2-0) в своих поединках, потому что раскрутка их противостояния уже вовсю началась.

"Казбек готов победить Багдата в профессионалах, хотя по любителям именно Жубаныш одержал победу. Что касается Жубаныша, то он был не очень резок в высказываниях, но теперь хочет охладить пыл Сагына", - пишет Vesti.kz.

Издание напоминает, что Жубаныш в весе до 53 килограммов в главном карде NAIZA 48 одолел кыргызстанца Нематуллу Исламидин Уулу (2-3).