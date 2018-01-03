Казгидромет озвучил прогноз погоды на 4-6 января

Общество
Специалисты РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 4-6 января, передает Kazpravda.kz.
"Отрог холодного Сибирского антициклона сохранит свое влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. В предстоящие трое суток ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы на 2…4 градуса. Лишь на юге республики ожидается потепление, местами пройдут осадки, туман и гололед. Это связано с циклоном, который будет перемещаться через Среднюю Азию и южные области Казахстана", – говорится в распространенном сообщении.
"Отрог холодного Сибирского антициклона сохранит свое влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. В предстоящие трое суток ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы на 2…4 градуса. Лишь на юге республики ожидается потепление, местами пройдут осадки, туман и гололед. Это связано с циклоном, который будет перемещаться через Среднюю Азию и южные области Казахстана", – говорится в распространенном сообщении.