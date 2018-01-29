Казгидромет предупредил об опасности разлива рек в южных областях РК
РГП "Казгидромет" предупредил об опасности разлива рек в ряде южных областей Казахстана из-за низкого температурного фона, передает Kazpravda.kz.
"В ближайшие двое суток, 30-31 января, в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и на реке Сырдарья ожидается образование зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки – прим. авт.), подъем уровня воды, возможны разливы и подтопления", – сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".