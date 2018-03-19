Казгидромет предупредил об угрозе новой волны паводков в Казахстане

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Неустойчивая погода в Казахстане может привести к паводкам в ряде регионов страны. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил директор департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Дидар Жанибекулы, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Прогнозируются повышение температуры воздуха и осадки, на равнинной территории ожидается интенсивное таяние снега, что может спровоцировать появление талых вод и подтопление в районах пойменных участков рек", – сказал Дидар Жанибекулы.
По его словам, в горных районах Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей ожидаются дожди, которые могут спровоцировать подъем уровня воды в реках и вызвать паводки.
Кроме того, в Кызылординской области на реке Сырдарья идет процесс очищения ото льда, что также, по прогнозам метеорологов, может спровоцировать стеснение русел рек и подъем уровня воды на пойменных участках.