Каждая четвертая стройка в Западно-Казахстанской области, ведущаяся в рамках госзакупок, в прошлом году не была завершена вовремя
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Наталия Портнягина
Анализ исполнения договоров по строительству и капитальному ремонту за минувший год, а также переходящих с 2021-го, стал темой очередного заседания областного общественного совета. Юристы филиала РОО «Әділдік жолы» провели мониторинг сайтов госзакупок, разработали вопросы и таблицы, запросили сведения у всех госорганов области, особенно с миллиардными бюджетами.