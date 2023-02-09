Каждая четвертая стройка в Западно-Казахстанской области, ведущаяся в рамках госзакупок, в прошлом году не была завершена вовремя

По словам активистов, итоги получились не совсем полные, так как запросы общественного совета проигнорировали областные управления пассажирского транспорта и автодорог, а также энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. То есть неучтенными в мониторинге остались договоры на сумму около 27 млрд тенге.

– Из представленных ответов следует, что заключен 201 договор на 79,2 миллиарда тенге. В сроки завершены лишь 66 проектов на 14,3 миллиарда, – отметил руководитель областного филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан. – Из-за недофинансирования реализация 85 проектов стоимостью 49,8 миллиарда тенге перенесена на текущий год. Без уважительных причин не сдано вовремя 50 объектов на 15 миллиардов тенге, или каждый четвертый.

В результате страдают прос­тые жители: свыше 2 тыс. школьников до сих пор занимаются в приспособленных помещениях, пока их школы находятся на ремонте, сельчане на плохих дорогах разбивают ходовую часть своих автомобилей... В прошлом году в сельских районах области должно было быть завершено 30 проектов по водоснабжению. Неосвоенными остались 580 млн тенге.

Членов общественного совета возмутил и тот факт, что из 68 генподрядчиков 37 – из других областей. Причем работы все равно выполняют местные субподрядные компании, естест­венно, за значительно меньшие суммы.

Порой между выигравшей тендер компанией и выполнившей работы есть еще посредник, так что до реальных работяг доходит весьма урезанный (иногда на треть) бюджет. В итоге работы выполняются за счет дешевой рабочей силы с использованием дешевых стройматериалов. На стройки привлекаются неквалифицированные рабочие, согласные работать за мизерную зарплату, без социальных отчис­лений, спецодежды.

Причинами срыва сроков сдачи социальных объектов, по мнению руководителей облуправлений, выступивших на заседании, стали недочеты в системе госзакупок, когда представители компаний, участвуя в тендерах сразу на ряд проектов, на каждый из них заявляют, по сути, одни и те же мощности. Не последнюю роль в сложившейся ситуации играют повышение цен на стройматериа­лы и некачественная работа проектных организаций.

Как пример не завершенного в срок капремонта и использования некачественных стройматериалов общественники приводят ремонт школы в селе Раздольное района Байтерек, который обошелся бюджету в четверть миллиарда тенге.

За пять месяцев, отведенных по договору на работу, подрядная компания, к слову, не местная, выполнила лишь половину объема, допустив грубые нарушения строительных норм. Так, в классах балка (швеллер) была установлена прямо на кирпичную кладку. По нормам же стена должна быть укреплена армопоясом, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

По проектно-сметной документации на заливку армопояса средства предусматривались. К слову, швеллеры в некоторых местах уже прогнулись. Это означает, что при их изготовлении использовался низкокачественный металл. А может, была неправильно рассчитана нагрузка на балки.

Только после вмешательства общественников районный отдел образования приостановил работы для корректировки проектно-сметной документации. Но неужели никто, кроме активистов, не заинтересован в качест­венном ремонте школы? Куда смотрели заказчик, технадзор? Почему некорректно разработана ПСД, да и ту, по сути, игнорируют строители? Вопросов больше, чем ответов...

И еще одна тема стала поводом для мониторинга общественным объединением сайта госзакупок: сколько стоит ученическое место? Безусловно, при строительстве и капремонте школ необходимо учесть множество нюансов. Однако сравнение отдельных тендеров заставляет задуматься.

– На капремонт трехэтажной Рубеженской школы, где учатся 204 ученика, затрачено 378,3 миллиона тенге. На капремонт одноэтажной Чувашинской школы со 106 учениками выделено 347,8 миллиона, – комментирует Бауыржан Ахметжан. – То есть в первом случае цена одного ученического места обошлась бюджету в 1 854 621 тенге, во втором – в 3 281 895 тенге. Почему отдел образования района Байтерек при планировании проектно-сметной документации Чувашинской средней школы увеличил сумму почти в два раза? Аудит сейчас это проверяет.

Аналогичная ситуация наблюдается и при строительстве школ. К примеру, цена одного ученического места в Казталовском районе составляет 5,8 млн тенге, тогда как в Каратобинском районе – 12,2 млн. Первый проект осуществлен в 2019 году, второй – начат в прошлом.

– Да, цены на стройматериалы выросли, но настолько ли? Не допущено ли нарушение принципа оптимального и эффективного расходования денег налогоплательщиков? К слову, департамент внутреннего государственного аудита проверяет факт оплаты управлением строительства 367 миллионов тенге (общая стои­мость проекта – 734,7 миллиона) по проекту строительства школы в Каратобинском районе, тогда как за пять месяцев подрядчик поднял только фундамент, – отметил Бауыржан Ахметжан.

Общественные активисты считают, что как в районах, так и в областном центре отсутствует контроль над ходом строи­тельно-монтажных работ на важных объектах социальной инфраструктуры со стороны акима, руководителей отделов и управлений жилищно-коммунального хозяйства, строительства, образования и других ответственных лиц.

Почему за срывы сроков сдачи объектов, средства на которые выделены из бюджета, за откровенную растрату народных денег по цепочке «подрядчик – субпод­рядчик – субподрядчик субпод­рядчика» и другие нарушения никто не несет личной ответственности? Обращения по этому поводу филиал РОО «Әділдік жолы» намерен направить в прокуратуру, Антикор, департамент государственного аудита.