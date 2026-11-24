Экономия воды должна стать повседневной привычкой
В своем нынешнем Послании народу Глава государства подчеркнул, что бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования. Важную роль в решении этой задачи играет формирование культуры водопользования среди населения.
О том, какие образовательные проекты и практические инициативы помогают казахстанцам бережнее относиться к воде, рассказывает председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали ХАЙРУЛЛА.
– Кайратгали Сагынгалиевич, какие самые простые ежедневные действия помогают снизить расход воды в быту, сохранив привычный уровень комфорта?
– Наш центр провел детальный анализ возможностей и способов экономии воды в быту, и по результатам исследований были разработаны методические рекомендации, подготовлены информационные брошюры с практическими советами для граждан. Анализ показал, что даже небольшие изменения повседневных привычек позволяют существенно сократить расход воды. Например, использование стакана с водой при чистке зубов. Тогда отпадет надобность в постоянно открытом кране. А это позволяет, только вдумайтесь, в год на человека экономить больше шести тысяч литров. Замена же ванной на непродолжительный душ ежегодно сберегает объем воды, превышающий пятнадцать с половиной тысяч литров.
Чтобы довести эти простые выводы до сведения населения, специальные тематические брошюры и информационные листки размещаются в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в торгово-развлекательных центрах, других общественных пространствах. Это позволяет привлекать внимание граждан к вопросам рационального водопользования и формировать культуру бережного отношения к пресной питьевой воде.
– Насколько установка индивидуальных приборов учета влияет на объемы водопотребления населения? Ведется ли учет таких изменений и есть ли соответствующие статистические данные?
– Безусловно, это один из самых эффективных способов формирования ответственного отношения к воде. Когда гражданин имеет возможность видеть реальные объемы потребления и оплачивает фактически использованный ресурс, он начинает более внимательно относиться к его расходу.
Международный опыт показывает, что после установки счетчиков потребление коммунальных благ в среднем снижается на 15–30 процентов, что связано не только с соображениями экономии денег, но и с повышением культуры водопользования.
Важную роль в формировании бережного отношения к воде играет просветительская работа. Так, в рамках проекта «Экономь воду – сохраняй будущее!» ученик школы-гимназии № 91 города Астаны Жангир Абуов при поддержке Информационно-аналитического центра водных ресурсов разработал цифровую платформу «Водный след». Она позволяет рассчитать ежедневный расход воды и выдает рекомендации по его сокращению.
В настоящее время платформа размещена на интернет-ресурсах, в социальных сетях, на других информационных площадках для ознакомления и использования как можно большим числом абонентов.
Таким образом, индивидуальные приборы учета и цифровые сервисы дополняют друг друга: первые фиксируют фактическое водопотребление, а вторые помогают понять, за счет каких повседневных действий можно сократить этот расход.
– Какие ошибки чаще всего допускают казахстанцы при использовании воды и какие меры могут помочь избежать лишних расходов?
– Часто мы даже не замечаем, сколько воды расходуем впустую. К примеру, оставляем кран открытым во время мытья посуды, не обращаем внимания на небольшие протечки, поливаем растения в самые жаркие часы дня или продолжаем пользоваться старой сантехникой, которая расходует слишком много воды. Между тем избежать лишних потерь совсем несложно. Достаточно вовремя устранять неисправности, устанавливать современные смесители и аэраторы и, главное, выработать привычку бережно относиться к воде каждый день.
– Какие программы или информационные кампании сегодня действуют в целях повышения осведомленности населения о важности экономии воды?
– В стране осуществляется ряд просветительских инициатив, направленных на формирование культуры водосбережения и ответственного отношения к водным ресурсам. Одним из крупнейших является проект «Вода и образование», реализуемый нашим Информационно-аналитическим центром водных ресурсов при поддержке отраслевого министерства совместно с
ЮНИСЕФ и Французским агентством развития (AFD).
Мы разработали методические материалы, включающие сценарии уроков, внеклассных мероприятий, практические рекомендации по вопросам водосбережения для различных возрастных групп. Проект включает ряд творческих и практических мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в вопросы рационального использования воды. Это конкурсы рисунков, экологических сказок, видеороликов, театральных постановок, семейных челленджей, экологические акции, плоггинг-марафоны и другие инициативы.
Отдельно следует отметить республиканскую экологическую акцию «Экономь воду – сохраняй будущее!», также проводимую под эгидой нашего центра.
На сегодняшний день экологическими уроками и просветительскими мероприятиями охвачено более двух с половиной тысяч школ, свыше 100 колледжей и 19 высших учебных заведений. Участниками акции стали более трех миллионов школьников и свыше 35 тысяч студентов.
Особое внимание в реализуемых инициативах уделяется формированию экологического сознания подрастающего поколения, поскольку именно дети и молодежь будут принимать решения в будущем и играть важную роль в сохранении водных ресурсов страны.
– Как меняется потребность Казахстана в водных ресурсах, учитывая рост населения и урбанизации? Что может сделать каждый гражданин, чтобы сократить потребление воды и внести свой вклад в ее сохранение?
– Проблема рационального использования воды действительно сегодня становится одной из наиболее актуальных, потому как рост населения, преимущественно городского, а также развитие самих городов требуют более ответственного отношения к каждому литру воды.
Глобальные изменения климата вызывают серьезное увеличение нагрузки на водные ресурсы. При этом значительная часть водных ресурсов Казахстана формируется за пределами республики, что делает вопрос водной безопасности особенно важным.
И по этой причине бережное отношение к воде – не только вопрос экономии семейного бюджета, но и вклад каждого казахстанца в устойчивое развитие страны, сохранение ее водных ресурсов для будущих поколений. Необходимо прежде всего напомнить: вода – стратегический ресурс, ценность которого в ближайшем будущем будет только возрастать.
Если каждый человек начнет с простых шагов и станет ежедневно экономить по несколько литров воды, то в масштабах Казахстана это позволит сохранить миллионы кубов этого жизненно важного ресурса.