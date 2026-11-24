коллаж Натальи Ляликовой при помощи ChatGPT

В своем нынешнем Послании народу Глава государства подчеркнул, что бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования. Важную роль в решении этой задачи играет формирование культуры водопользования среди населения.

О том, какие образовательные проекты и практические инициативы помогают казахстанцам бережнее относиться к воде, рассказывает председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали ХАЙРУЛЛА.

– Кайратгали Сагынгалие­вич, какие самые простые ежедневные действия помогают снизить расход воды в быту, сохранив привычный уровень комфорта?

– Наш центр провел детальный анализ возможностей и способов экономии воды в быту, и по результатам исследований были разработаны методические рекомендации, подготовлены информационные брошюры с практическими советами для граждан. Анализ показал, что даже небольшие изменения повседневных привычек позволяют существенно сократить расход воды. Например, использование стакана с водой при чистке зубов. Тогда отпадет надобность в постоянно открытом кране. А это позволяет, только вдумайтесь, в год на человека экономить больше шести тысяч литров. Замена же ванной на непродолжительный душ ежегодно сберегает объем воды, превышающий пятнадцать с половиной тысяч литров.

Чтобы довести эти простые выводы до сведения населения, специальные тематические брошюры и информационные листки размещаются в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в торгово-развлекательных центрах, других общественных пространствах. Это позволяет привлекать внимание граждан к вопросам рационального водопользования и формировать культуру бережного отношения к пресной питьевой воде.

– Насколько установка индивидуальных приборов учета влияет на объемы водопотреб­ления населения? Ведется ли учет таких изменений и есть ли соответствующие статис­тические данные?

– Безусловно, это один из самых эффективных способов формирования ответственного отношения к воде. Когда гражданин имеет возможность видеть реальные объемы потребления и оплачивает фактически использованный ресурс, он начинает более внимательно относиться к его расходу.

Международный опыт показывает, что после установки счетчиков потребление коммунальных благ в среднем снижается на 15–30 процентов, что связано не только с соображениями экономии денег, но и с повышением культуры водопользования.

Важную роль в формировании бережного отношения к воде играет просветительская работа. Так, в рамках проекта «Экономь воду – сохраняй будущее!» ученик школы-гимназии № 91 города Астаны Жангир Абуов при поддержке Информационно-аналитического цент­ра водных ресурсов разработал цифровую платформу «Водный след». Она позволяет рассчитать ежедневный расход воды и выдает рекомендации по его сокращению.

В настоящее время платформа размещена на интернет-ресурсах, в социальных сетях, на других информационных площадках для ознакомления и использования как можно большим чис­лом абонентов.

Таким образом, индивидуальные приборы учета и цифровые сервисы дополняют друг друга: первые фиксируют фактичес­кое водопотребление, а вторые помогают понять, за счет каких повседневных действий можно сократить этот расход.

– Какие ошибки чаще всего допускают казахстанцы при использовании воды и какие меры могут помочь избежать лишних расходов?

– Часто мы даже не замечаем, сколько воды расходуем впустую. К примеру, оставляем кран открытым во время мытья посуды, не обращаем внимания на небольшие протечки, поливаем растения в самые жаркие часы дня или продолжаем пользоваться старой сантехникой, которая расходует слишком много воды. Между тем избежать лишних потерь совсем несложно. Дос­таточно вовремя устранять неисправнос­ти, устанавливать современные смесители и аэраторы и, главное, выработать привычку бережно относиться к воде каждый день.

– Какие программы или информационные кампании сегодня действуют в целях повышения осведомленнос­ти населения о важности экономии воды?

– В стране осуществляется ряд просветительских инициатив, направленных на формирование культуры водосбережения и ответственного отношения к водным ресурсам. Одним из крупнейших является проект «Вода и образование», реализуе­мый нашим Информационно-аналитическим центром водных ресурсов при поддержке отраслевого министерства совместно с

ЮНИСЕФ и Французским агентством развития (AFD).

Мы разработали методичес­кие материалы, включающие сценарии уроков, внеклассных мероприятий, практические рекомендации по вопросам водосбережения для различных возрастных групп. Проект включает ряд творческих и практических мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в вопросы рационального использования воды. Это конкурсы рисунков, экологических сказок, видеороликов, театральных пос­тановок, семейных челленджей, экологические акции, плоггинг-марафоны и другие инициативы.

Отдельно следует отметить рес­публиканскую экологическую акцию «Экономь воду – сохраняй будущее!», также проводимую под эгидой нашего центра.

На сегодняшний день экологическими уроками и просветительскими мероприятиями охвачено более двух с половиной тысяч школ, свыше 100 колледжей и 19 высших учебных заведений. Участниками акции стали более трех миллионов школьников и свыше 35 тысяч студентов.

Особое внимание в реализуе­мых инициативах уделяется формированию экологического сознания подрастающего поколения, поскольку именно дети и молодежь будут принимать решения в будущем и играть важную роль в сохранении водных ресурсов страны.

– Как меняется потребность Казахстана в водных ресурсах, учитывая рост населения и урбанизации? Что может сделать каждый гражданин, чтобы сократить потребление воды и внести свой вклад в ее сохранение?

– Проблема рационального использования воды действительно сегодня становится одной из наиболее актуальных, потому как рост населения, преимущественно городского, а также развитие самих городов требуют более ответственного отношения к каждому литру воды.

Глобальные изменения климата вызывают серьезное увеличение нагрузки на водные ресурсы. При этом значительная часть водных ресурсов Казахстана формируется за пределами республики, что делает вопрос водной безопаснос­ти особенно важным.

И по этой причине бережное отношение к воде – не только воп­рос экономии семейного бюджета, но и вклад каждого казахстанца в устойчивое развитие страны, сохранение ее водных ресурсов для будущих поколений. Необходимо прежде всего напомнить: вода – стратегический ресурс, ценность которого в ближайшем будущем будет только возрастать.

Если каждый человек начнет с простых шагов и станет еже­дневно экономить по несколько литров воды, то в масштабах Казахстана это позволит сохранить миллионы кубов этого жизненно важного ресурса.