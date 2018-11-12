Каждая пятая единица пожарной техники в РК не готова к ликвидации пожаров

Фото: allurgroup.kz
В Казахстане каждая пятая единица пожарной техники не готова к ликвидации пожаров. Этот факт в ходе правительственного часа в Мажилисе констатировал депутат Нурлан Абдиров, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Одним из приоритетов противопожарной службы является оснащение их подразделений современной техникой, оборудованием и пожарно-техническим вооружением. В настоящее время каждая пятая единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров", – сказал мажилисмен.
Нурлан Абдиров подчеркнул, что для обеспечения высокого уровня пожарной безопасности в стране необходимо дальнейшее совершенствование правовой базы в области пожарной безопасности, а также материально-техническое оснащение противопожарных служб и добровольных формирований.
Напомним, что в марте 2018 года на круглом столе в Мажилисе вице-министр внутренних дел Юрий Ильин отметил, что спасателям необходимо обновить парк техники и построить как минимум 233 депо по всему Казахстану.
По его словам, 1001 единица автомобилей была произведена и эксплуатируется с 1970-1990-х годов прошлого века. На совершенствование и обновление готовности парка пожарной техники необходимо ежегодное выделение средств в размере минимум 6 млрд тенге на приобретения порядка 150 единиц транспорта, чтобы поддерживать подразделения КЧС в постоянной готовности.
Кроме того, он отметил, что по республике функционируют порядка 422 пожарных депо, однако этого недостаточно. Усугубляет положение и тот факт, что здания, возведенные в 50-70-х годах прошлого столетия, не отвечают требованиям строительных норм.