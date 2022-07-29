Каждая семья на счету

В Кызылординской области внедрили автоматизированную информационную систему «Цифровая карта семьи». Это сделано для более эффективного учета семей, которым требуется социальная помощь.

«На данный момент в систему включены 255 615 семей региона, – сообщили в областном управлении координации занятости населения и социальных программ. – Сформирован список из 25 094 семей с низким доходом, потенциальных получателей адресной социальной помощи. Работа по актуализации данных будет полностью завершена до августа. С 1 сентября гражданам, которые могут претендовать на социальную помощь, будут автоматически отправляться SMS-уведомления».

Для реализации поручения Главы государства по открытию в регионах центров поддержки многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, с 2020 года на базе Кызылординского городского центра занятости населения открыт центр «Бақытты отбасы». А с 2021 года его отделения дейст­вуют также в Жанакорганском, Аральском районах и Байконыре. Работники этих отделов по принципу «одного окна» оказывают семьям информационно-консультационную и ресурсную поддерж­ку по правовым, психологическим, социально-педагогическим, образовательным, гуманитарным и другим вопросам, а также координируют решение социальных проблем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через межведомственные группы оперативного реагирования.