Свежий выпуск Каждое ДТП – это ЧС 28 октября 2022 г. 0:32 Ян Юрьев Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры опубликовал данные по 2022 году. Цифры ужасающие: в республике произошло более10 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По официальным данным, за 9 месяцев 2022 года в Казахстане совершено порядка 10,2 тыс. аварий, в результате которых пострадали более 15 тыс. человек, погибли 1 700 граждан. При этом доля несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП составляет не менее 20%. «В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог», – поручил Косым-Жомарт Токаев. Итак, какие меры по решению проблемы обеспечения безопасности дорожного движения уже озвучены МВД? Для начала руководством ведомства было поручено провести детальный анализ роста аварийности, усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках и расширить сеть камер фиксации нарушений. Тотальный контроль на дорогах с помощью камер видеонаблюдения – современное решение, обеспечивающее принцип неотвратимости наказания за любое нарушение ПДД, вне зависимости от его тяжести. К слову, автоматические системы фиксации нарушений наделяются все большими «полномочиями»: они отслеживают выезд на встречную полосу движения, на перекресток во время затора, проезд на «красный», нарушение скоростного режима, движение с выключенными фарами. Причем в дальнейшем функционал этих камер будет расширяться. Определено, что основная причина аварий – это низкая транспортная дисциплина. С начала года полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Лишены права управления 20 тыс. водителей, подвергнуты административному аресту 16 тыс. человек. Впрочем, проблемы на дорогах связаны не только с действиями водителей. В этом году, например, оштрафовано и порядка 188 тыс. пешеходов. В целом в республике установлено около 71 тыс. злостных нарушителей ПДД. Некоторые из них допустили до 150 (!) нарушений. К таким водителям будут применять жесткие меры наказания. Возьмутся в ведомстве и за работников станций технического осмотра. Министерству индустрии, к примеру, поручено выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения техосмотра, а также меры по усилению контроля за состоянием дорог. Есть у МВД вопросы и по качеству подготовки водителей. Во многих школах отсутствует необходимая материальная база. Исключена административная ответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально. Поэтому необходимо изменить подходы к деятельности автошкол. Также статистика показывает, что самоучки, отказавшиеся от услуг автошкол, чаще попадают в аварии или становятся их виновниками. Проведенный МВД анализ показал, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек. Серьезным инструментом снижения аварийности на междугородних трассах могут стать изменения в регламенте работы автоматических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Поправки позволят полицейским выписывать штрафы за превышение скорости между двумя пунктами с камерами. Закрепленное юридически понятие «средняя скорость» позволит штрафовать водителя, если автомобиль преодолеет расстояние за слишком короткое время. Причем измерять среднюю скорость планируется не только на загородных магистралях, но и в пределах населенных пунктов.