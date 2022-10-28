Каждое ДТП – это ЧС

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры опубликовал данные по 2022 году. Цифры ужасающие: в республике произошло более10 тыс. дорожно-транспортных происшествий.

По официальным данным, за 9 месяцев 2022 года в Казахстане совершено порядка 10,2 тыс. аварий, в результате которых пострадали более 15 тыс. человек, погибли 1 700 граждан. При этом доля несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП составляет не менее 20%.

«В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог», – поручил Косым-Жомарт Токаев.

Итак, какие меры по решению проб­лемы обеспечения безопасности дорожного движения уже озвучены МВД? Для начала руководством ведомства было поручено провести детальный анализ роста аварийности, усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках и расширить сеть камер фиксации нарушений. Тотальный контроль на дорогах с помощью камер видеонаблюдения – современное решение, обеспечивающее принцип неотвратимости наказания за любое нарушение ПДД, вне зависимости от его тяжести. К слову, автоматические системы фиксации нарушений наделяются все большими «полномочиями»: они отслеживают выезд на встречную полосу движения, на перекресток во время затора, проезд на «красный», нарушение скоростного режима, движение с выключенными фарами. Причем в дальнейшем функционал этих камер будет расширяться.

Определено, что основная причина аварий – это низкая транспортная дисциплина. С начала года полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Лишены права управления 20 тыс. водителей, подвергнуты административному аресту 16 тыс. человек.

Впрочем, проблемы на дорогах связаны не только с действиями водителей. В этом году, например, оштрафовано и порядка 188 тыс. пешеходов.

В целом в республике установлено около 71 тыс. злостных нарушителей ПДД. Некоторые из них допустили до 150 (!) нарушений. К таким водителям будут применять жесткие меры наказания.

Возьмутся в ведомстве и за работников станций технического осмотра. Министерству индустрии, к примеру, поручено выработать механизм эффек­тивного контроля за качеством проведения техосмотра, а также меры по усилению контроля за состоя­нием дорог.

Есть у МВД вопросы и по качеству подготовки водителей. Во многих школах отсутствует необходимая материальная база. Исключена адми­нистративная ответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально. Поэтому необходимо изменить подходы к деятельности автошкол. Также статистика показывает, что самоучки, отказавшиеся от услуг автошкол, чаще попадают в аварии или становятся их виновниками. Проведенный МВД анализ показал, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек.

Серьезным инструментом снижения аварийности на междугородних трассах могут стать изменения в регламенте работы автоматических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Поправки позволят полицейским выписывать штрафы за превышение скорости между двумя пунктами с камерами. Закрепленное юридически понятие «средняя скорость» позволит штрафовать водителя, если автомобиль преодолеет расстояние за слишком короткое время. Причем измерять среднюю скорость планируется не только на загородных магистралях, но и в пределах населенных пунктов.