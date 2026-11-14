Каждое обращение принято к сведению

фото предоставлено пресс-службой Қазақстан Халық Кеңесі

Обращались казахстанцы с самыми разнообразными вопросами и предложениями из разных регионов страны. Так, Ерлан Кошанов выслушал обращения, касающиеся обеспечения жильем, урегулирования долговой нагрузки, поддержки добросовестных заемщиков, повышения статуса человека труда, профессиональной ориентации молодежи, поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, совершенствования системы выплаты алиментов.

В частности, жительница Актюбинской области Жамиля Кылаубаева рассказала о нарушениях прав дольщиков со стороны строительных компаний. Она обратилась с просьбой оказать содействие в решении вопроса регистрации договоров 625 пострадавших граждан. В ответ Ерлан Кошанов поручил акимату Актюбинской области совместно с Министерством промышленности и строительства оперативно внести необходимые изменения в нормативные правовые акты и в кратчайшие сроки решить поднятый вопрос.

Наряду с решением конкретных проб­лем граждан на приеме обсуждались и инициативы, имеющие более широкий общественный характер. Так, Адильбек Сагынаев инициировал разработку комплексной программы, направленной на формирование культуры уважения к человеку труда, раннюю профессиональную ориентацию школьников и укрепление преемственности поколений. На что председатель Қазақстан Халық Кеңесі ответил: это направление находится под постоянным вниманием Главы государства, в своих выступлениях Президент последовательно поднимает вопросы повышения статуса человека труда, воспитания у подрастающего поколения трудолюбия и ответственности, ранней профессиональной ориентации молодежи и укрепления преемственности поколений. Более того, эта работа уже получила продолжение и на площадке Халық Кеңесі: тема обсуждалась на сос­тоявшемся на днях заседании совета. Для координации дальнейшей работы принято решение о создании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя председателя Халық Кеңесі Ляззат Чинкисбаевой.

Еще одним важным направлением обсуждения стала поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Было предложено реализовать соответствующую пилотную программу, предусматривающую оказание психологической помощи семьям, поддержку предпринимательских инициатив матерей посредством выделения грантов, а также открытие региональных центров поддержки на базе неправительственных организаций. Выслушав предложение, Ерлан Кошанов отметил необходимость рассмотрения инициативы на заседании комиссии по социальной политике, возглавляемой членом Қазақстан Халық Кеңесі Ляззат Калтаевой. Представители профильных министерств пообещали взять проблему на рассмотрение.

В рамках обсуждения вопросов защиты интересов семьи и детей Аслан Абдильдин представил инициативу по созданию фонда предварительной выплаты алиментов «Бала қоры». Он также отметил необходимость выработки конкретных рекомендаций государственным органам по шести проектам в сфере семейной и молодежной политики.

Делились граждане своими соображениями и по части развития городской инфраструктуры. К примеру, астанчанка Карлыгаш Набиуллина затронула вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, государственного детского сада и адаптационного центра в жилом массиве «Кирпичный». Как стало ясно из ответа первого заместителя акима Астаны Нурлана Нуркенова, строительство указанных объектов запланировано на 2027 год.

Подводя итоги встреч, ответственные лица сообщили, что по каждому представленному обращению даны соответствующие разъяснения, все поступившие инициативы приняты к сведению. Предложения от граж­дан будут всесторонне изучены, а возможные пути решения поднятых вопросов проработаны совместно с уполномоченными государственными органами в рамках действующего законодательства.