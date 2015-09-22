Каждого человека окружает собственное облако из микробов – ученые

Технологии
1121
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Орегона в США установили, что каждого человека окружает вредное и неповторимое облако из микробов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mirror.

В исследовании приняла участие группа добровольцев. Их помещали в специальную камеру, при помощи которой брали пробы воздуха. Опыт показал, что каждого человека окружает собственное облако, состоящее из тысяч различных типов бактерий и микробов. Причем оно настолько уникально, что исследователи сравнили его с отпечатками пальцев. Как известно, они тоже у каждого индивидуальны, пишет "Российская газета".

Микробное облако буквально окутывает человека и сопровождает его. Оно содержит миллионы мельчайших частиц, выделяемых через поры организма, а также одеждой и волосами. Авторы исследования назвали его "вредным нимбом" (от латинского nimbus – облако). По мнению ученых, открытие можно использовать в разных сферах, от судебно-криминалистической экспертизы до медицины. Например, для идентификации личности человека или постановки диагноза.

Популярное

Все
Билет в детство
Сильные духом
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
В Казахстане посчитали население
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
Казахский мейнстрим-кинематограф
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Соцсеть X подешевела вдвое после ее покупки Маском
Экипаж «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю
Процесс формирования электронных трудовых договоров упрости…
В рейтинге цифровой конкурентоспособности Казахстан опереди…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]