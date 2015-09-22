Каждого человека окружает собственное облако из микробов – ученые

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Ученые из Университета Орегона в США установили, что каждого человека окружает вредное и неповторимое облако из микробов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Mirror
.
В исследовании приняла участие группа добровольцев. Их помещали в специальную камеру, при помощи которой брали пробы воздуха. Опыт показал, что каждого человека окружает собственное облако, состоящее из тысяч различных типов бактерий и микробов. Причем оно настолько уникально, что исследователи сравнили его с отпечатками пальцев. Как известно, они тоже у каждого индивидуальны, пишет "Российская газета
".
Микробное облако буквально окутывает человека и сопровождает его. Оно содержит миллионы мельчайших частиц, выделяемых через поры организма, а также одеждой и волосами. Авторы исследования назвали его "вредным нимбом" (от латинского nimbus – облако). По мнению ученых, открытие можно использовать в разных сферах, от судебно-криминалистической экспертизы до медицины. Например, для идентификации личности человека или постановки диагноза.