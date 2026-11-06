Каждому народу есть что рассказать

О роли художественного слова в укреплении гуманитарного сотрудничества и о перспективах формирования читающей нации рассказывает известный писатель и публицист, президент Международного содружества народной дипломатии, сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов мира Бахыт РУСТЕМОВ.

фото из личного архива Бахыта Рустемова

– Бахыт Толегенович, вы много лет занимаетесь народной дипломатией и изучением культуры разных стран. Если сопоставить читательскую активность в Казахстане с зарубежным опытом – в чем уникальность нашей аудитории и какие зарубежные практики популяризации книги стоит перенять?

– Казахстан обладает глубокими историческими и духовными традициями: это и великое наследие Абая, и сказительская культура степных жырау, и богатейшая поэтическая школа, и философская проза. Особенность нашей читательской аудитории я вижу в ее культурном многообразии. Казахстан исторически находится на пересечении цивилизаций, языков и традиций. Наш читатель способен воспринимать литературу разных народов, а значит, у нас есть хорошая основа для развития межкультурного диалога через книгу.

У зарубежных стран я бы предложил перенять прежде всего практики, которые превращают чтение из индивидуального занятия в общественное. Это создание ультрасовременных мультимедийных библиотек, развитие сети городских и региональных читательских клубов, регулярные книжные фестивали, проведение школьных и университетских дискуссий, максимальная доступность качественных электронных и аудиокниг, а также всесторонняя государственная и институциональная поддержка переводчиков и независимых издателей.

Однако слепое копирование чужих образцов не принесет желаемого эффекта – нам необходимо планомерно развивать собственную, уникальную систему популяризации книги. Она должна опираться на наши богатые национальные традиции, уважение к государственному языку, учет современных интересов и цифровых привычек молодежи. На мой взгляд, главная задача государства, интеллигенции и всего общества – создать доступные, комфортные и современные условия для того, чтобы книга стала неотъемлемой частью ежедневного досуга и развития человека.

– Почему именно писатели, поэты и журналисты нередко оказываются наиболее эффективными посредниками между народами?

– Потому что мастера слова обращаются к человеку напрямую – от сердца к сердцу, минуя политическую конъюнктуру. В отличие от сухих формулировок нот и соглашений, художественная литература и публицистика помогают по-настоящему почувствовать внутренний мир другого народа, его историческую память, национальный характер, ценности, радости, боль и мечты. Это снимает извечное чувство чуждости и преодолевает языковые и ментальные стереотипы.

В деле сближения культур колоссальная роль принадлежит качественной журналистике и публицистике. От личной ответственности, объективности и глубины мыслей журналиста напрямую зависит то, каким предстанет другой народ в глазах читателя. Одно добросовестное, глубокое исследование культуры или истории соседней страны дает обществу несоизмеримо больше для укрепления мира, чем десятки поверхностных или пропагандистских публикаций. Культурным связям как воздух необходимы взаимное доверие, искренность и постоянный обмен духовными и моральными ценностями.

– Ваши произведения давно признаны классикой международной публицистики. Что, на ваш взгляд, делает публицистический текст частью интеллектуальной истории своего времени, а не просто реакцией на текущие события?

– Главное качество настоящей публицистики – это способность выйти за пределы сиюминутного факта или отдельного события и фундаментально объяснить его глубокий исторический, философский и общественный смысл.

Интеллектуальная история эпохи складывается из текстов, которые помогают будущим поколениям восстановить последовательность событий, логику мышления предшественников, их тревоги, надежды и представления о мире. Если произведение сохраняет такую ценность, значит, оно действительно перешагнуло границы своего времени.

В своей собственной многолетней исследовательской и писательско-журналистской работе я всегда уделял первостепенное внимание истории международных отношений, востоковедению и, в частности, изучению Китая – в 2009 году вышла моя книга «Великий Китай: в пространстве и во времени». Без досконального знания истории, без глубокого понимания корней того или иного народа невозможно верно оценить и понять современность. Публицист несет моральную и гражданскую ответственность за каждое написанное им слово, а его выводы всегда должны опираться на проверенные исторические факты, глубокий системный анализ и искреннюю заботу о будущем.

– Если литература – это способ увидеть мир глазами другого человека, можно ли считать хорошую книгу формой культурной дипломатии?

– Да, безусловно, но с одной важнейшей оговоркой: книга становится формой народной дипломатии тогда, когда она реально доступна, прочтена и осмыслена. В любом серьезном художественном или публицистическом произведении всегда явственно или опосредовано отражены язык, история, психологический склад и душа народа. Для иностранного читателя открытие такой книги становится первым настоящим знакомством с ранее неизвестной культурой.

Но недостаточно просто написать хорошее произведение. Необходимо, чтобы оно могло преодолеть языковые, географические и информационные границы. Здесь важны переводы, международные издательские связи, литературные конкурсы и цифровые площадки. Неустанно расширять кругозор читателей, помогая авторам сохранять свою уникальную национальную идентичность и одновременно чувствовать себя полноценной и важной частью единого мирового литературного процесса, – именно эту цель преследует созданный мной проект «Литературная Азия».

– И то, как ваш конкурс справляется со своей задачей, подтверждает занятое им второе место в номинации «Мосты дружбы» II Международной премии «Евразия-2026». Расскажите, как возникла идея данного проекта?

– Идея возникла из моего многолетнего профессионального опыта. С самого начала мне хотелось создать проект, который будет работать на международный имидж независимого Казахстана, популяризацию его литературы, на достойное представление нашей страны в мировом культурном пространстве, на объединение писателей разных континентов и сближение народов.

Так в 2020 году появился международный литературный проект «Литературная Азия». И начиналось все гораздо скромнее, чем выглядит сегодня. В первом конкурсе приняли участие 16 авторов из 10 государств. В 2025 году число участников приблизилось к тысяче, а география охватила более 90 стран. Сегодня проект объединяет писателей более чем из 100 государств на пяти континентах.

Принципиально важным для меня было дать авторам возможность сохранять родной язык. Я считаю, что национальная литература не должна терять свою самобытность ради выхода на международную площадку.

На протяжении своего существования «Литературная Азия» последовательно знакомит писателей и читателей разных стран с историей, культурой и духовным наследием Казахстана. Тематическую направленность конкурса задают юбилейные даты нашей истории. Началом этой работы стала международная поэтическая эстафета 2020 года, посвященная 175-летию Абая. В 2021 году конкурс был приурочен к 750-летию Золотой Орды и 30-летию Независимости Казахстана, в 2023 году – к 800-летию Султана Бейбарса и 30-летию дипломатических отношений Казахстана и Египта, в 2024 году – к 1155-летию Абу Насра аль-Фараби, в 2025 году – к 560-летию Казахского ханства. VI международный конкурс 2026 года посвящен 35-летию Независимости Республики Казахстан и 90-летию Олжаса Сулейменова.

Оригинальность «Литературной Азии» заключается в новаторской организационно-творческой модели. Сегодня международное жюри проекта объединяет более 160 писателей, журналистов и литературоведов. Кроме того, действует система национальных конкурсных коллегий, члены которых дают произведениям участников оценки по пятибалльной системе и направляют их мне как организатору. По существу, это большая международная команда единомышленников, объединенных общей целью – развитием литературы, сохранением национального культурного многообразия и сближением народов.

Народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов так отозвался о проекте: «Благодаря этому конкурсу происходит сближение и взаимообогащение национальных культур. Это явление радует всех представителей литературного сообщества нашей страны. Убежден, что конкурс «Литературная Азия» имеет большое будущее».

С деятельностью конкурса знаком и генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов. По его словам, подобные инициативы укрепляют статус Казахстана как активного участника гуманитарного диалога. Высокую оценку проекту также дал известный поэт Виктор Клыков, отметивший его успехи в укреплении дружбы между народами.

Когда в Москве на церемонии награждения победителей премии «Евразия-2026» объявили результат и прозвучала моя фамилия, я думал прежде всего не о себе, а о Казахстане – и не смог сдержать слез радости и гордости. Ведь в эти минуты под гул оваций был поднят наш небесно-голубой флаг.

Врученную мне награду я воспринимаю как признание коллективного труда всех людей, участвующих в развитии проекта. Она доказывает, что общественная и литературная дипломатия способны развиваться благодаря профессиональному опыту, настойчивости и вере в объединяющую силу культуры.

– Можно ли по произведениям участников конкурса составить своеобразный литературный портрет современной Азии? Какой она предстает в этих текстах?

– Да, непременно. Конкурсные тексты авторов из десятков стран складываются в удивительно детальный и многогранный литературный портрет современной Азии. На страницах этих произведений ярко отражаются сквозные темы современности: неразрывная связь поколений, сакральность народных традиций, тревога за судьбу мира и сохранение родного языка, стремительные социальные и экономические перемены, а также вечные, незыблемые общечеловеческие ценности – милосердие, любовь к Родине, поиск справедливости и стремление к миру.

Авторы филигранно соединяют самобытную национальную культуру, вековые обряды и заветы предков с мировосприятием и реалиями новой цифровой эпохи. Накопленный за годы существования «Литературной Азии» огромный массив текстов на десятках языков уже сегодня представляет собой уникальный, бесценный материал для фундаментальных академических сравнительных исследований современной мировой литературы, культурологии и социальной антропологии.

– Поддерживаете ли вы связь с лауреатами прошлых лет и следите ли за тем, как складываются их дальнейшие литературные судьбы?

– Безусловно, ведь для нас проект вовсе не заканчивается на подведении итогов и вручении дипломов. Наша принципиальная задача – развивать международное творческое сообщество, поддерживать постоянный диалог с авторами из разных уголков планеты. Лауреаты и финалисты нашего конкурса становятся настоящими послами культуры «Литературной Азии» в своих странах, активно вовлекают в наш проект новых талантливых авторов, переводят произведения друг друга и создают совместные международные сборники.

С этой целью мы расширяем границы проекта: уже четвертый год подряд параллельно проводим специальный конкурс для авторов в возрасте до 35 лет, а также развиваем направление для художников и иллюстраторов. Можно сказать, что «Литературная Азия» превратилась в постоянно действующую, динамично развивающуюся международную платформу для духовного и творческого обогащения.

– 16 мая Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Как вы оцениваете сам факт появления такого документа? О чем он свидетельствует?

– Появление такого стратегического документа на высшем государственном уровне наглядно свидетельствует о том, что культура чтения признана национальной ценностью, базовым элементом сохранения интеллектуального потенциала Казахстана. В нашу цифровую эпоху, когда общественное сознание испытывается информационным шумом и клиповым мышлением, именно вдумчивое чтение формирует у человека способность принимать самостоятельные решения и критически оценивать происходящее вокруг.

Я полагаю, что главное значение любого государственного документа определяется ходом его практической реализации. И для этого современные книги должны быть доступны людям независимо от места проживания и материальных возможностей. Необходимо кардинально обновить фонд школьных и сельских библиотек, создать институты системной поддержки отечественных писателей, книгоиздателей и переводчиков, а также на государственном уровне всемерно стимулировать международный литературный и гуманитарный обмен.

– Что сегодня опаснее для литературы: отсутствие интереса к книгам или появление огромного количества текстов, среди которых читателю все труднее найти действительно значимые?

– Это, по сути, две стороны одного и того же кризиса восприятия. Поверхностный цифровой контент и социальные сети неизбежно вытесняют осмысленное чтение, а в неконтролируемом потоке графомании, коммерческих и низкопробных публикаций читателю становится невероятно трудно отыскать поистине значимые, художественно ценные произведения.

В этих непростых условиях значительно возрастает роль профессиональной литературной критики, авторитетных конкурсов, независимых издательств и библиотек. Они призваны помочь литературе в выполнении ее высокой миссии – питать разум человека глубиной философской мысли, воспитывать сопереживание, эмпатию и указывать ему духовные ориентиры.

– Действительно, от литературы всегда ждали очень многого: воспитания, просвещения, участия в формировании национального самосознания... А чего общество вправе ждать от нее сегодня?

– Сегодня общество как никогда жаждет искренности в ответах на вопросы о состоянии современного мира. Но важно понимать, что хорошая книга никогда не дает готовых рецептов – она побуждает человека заглянуть в собственную душу и задуматься над сложнейшими перипетиями судьбы.

Для Казахстана литература была и остается важнейшим средством сохранения исторической памяти, уважения к подвигам и труду предков, а также уникальным инструментом осмысления глобальных вызовов и тревог XXI века. И поэтому она должна сохранять право на художественный поиск. Нельзя требовать от каждого произведения, чтобы оно непременно решало государственную, воспитательную или общественную задачу. Искренность, свобода творчества и самостоятельность автора сами по себе имеют большую ценность.

– И наконец: какой вы видите литературную и читательскую карту Казахстана через десять лет? Что должно измениться, чтобы мы действительно могли сказать: «Казахстан – читающая страна»?

– Мне хотелось бы видеть Казахстан страной, в которой чтение является естественной потребностью человека на протяжении всей жизни. Чтобы в наших городах и селах действовали современные, хорошо оснащенные библиотеки, которые были бы не просто хранилищами книг, а настоящими культурными центрами. Чтобы дети приходили туда за интересными историями, молодые люди встречались с писателями и обсуждали прочитанное, а люди старшего поколения имели возможность делиться литературным опытом. Чтобы существовала развитая система поддержки казахстанских авторов, издателей и переводчиков. Отечественные произведения должны чаще переводиться на иностранные языки, а литература других стран – становиться ближе нашим читателям.

Вместе с тем нельзя измерять успех читающей нации только количественными показателями. Не менее важно, меняется ли повседневная культура общества, появляется ли у людей привычка читать, обсуждать прочитанное, интересоваться историей, литературой и научными знаниями.

Для этого необходимы совместные усилия государства, семьи, школы, библиотек, средств массовой информации, издательств и самих писателей. Нужна последовательная культурная политика, основанная на уважении к интеллектуальному труду.

Я бы хотел, чтобы через десять лет мы могли говорить о Казахстане как о стране с богатым литературным наследием, уверенно развивающей современную литературу и воспитывающей новое поколение вдумчивых читателей.

И если меня спросят, с чего начинается путь к такой стране, я отвечу просто: с конкретного человека, который однажды открыл книгу и нашел в ней нечто важное для себя. Именно с таких людей начинается читающая нация.

