Каждому – по заслугам

Завершилось расследование в отношении одного из участников январских событий, который совершил особо тяжкое преступление.

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, 5 января 2022 года во время массовых беспорядков в Кызылорде этот мужчина и его сообщники жес­токо избили водителя автомашины «КамАЗ» Национальной гвардии. Затем он угнал военную технику. Подложив на педаль газа кирпич, мужчина направил машину в сторону оцепления военнослужащих, заблаговременно выпрыгнув из кабины КамАЗа. Напомним, автомашина на большой скорости совершила наезд на военных, в результате чего погиб солдат срочной службы.

В целом по стране подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признано 721 лицо, из которых под арестом находится 281 человек. Так, прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата акимата города Семея. В те дни на площади перед акиматом в группе лиц он перевернул полицейскую автомашину марки «газель». Своим примером он завлекал людей и призывал к противоправным действиям.

В этом же регионе установлен и другой участник январских событий – ранее судимый член экстремистской организации. Будучи одним из организаторов захвата акимата города, он с помощью громкоговорителя призывал жителей Семея присоединиться к ним. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников погромов и беспорядков.

Задержан и нападавший в Актобе. Как сообщил представитель ГП РК, используя мессенджер WhatsApp, мужчина собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка. Подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей.

– Теперь хотел бы сообщить о работе по установлению участников погромов, уничтожению имущества и других противоправных действиях. В ходе расследования уголовного дела прокуратурой Шымкента установлены и задержаны два преступника, которые 6 января на автомобиле «газель» передвигались по городу и уничтожали камеры видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции города, – отметил Елдос Килымжанов. – Повреждение камер затруднило работу полиции по охране общественного порядка, дало возможность преступникам, нападавшим на государственные объекты, оставаться незамеченными. Но в настоящее время с помощью современных цифровых технологий видеозаписи восстановлены.

К слову, до восстановления камер водитель «газели» отрицал свою причастность к содеянному.

А в Алматы тем временем изобличен другой участник январских событий. В группе других лиц он пытался совершить захват здания телевышки «Коктобе». Захват стратегического объекта тогда был предотвращен силами правопорядка. Подозревае­мый с санкции суда содержится под стражей.

Что касается расследования уголовных дел по линии МВД, то, как отметил начальник следственного департамента министерства Санжар Адилов, с учетом личности, характеризующих данных и отношения к содеянному преступлению, за прошедшую неделю из-под стражи освобождены 12 подозреваемых. В отношении них избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Всего же по делам органов внутренних дел на сегодня из-под стражи освобождены 333 подозреваемых.

– Следует отметить, что наряду с положительными характеристиками одним из оснований освобож­дения из-под стражи может быть и возмещение ущерба, которое также учитывается в ходе следствия и суда, – сказал Санжар Адилов. – Так, местный житель Алматы в ходе массовых беспорядков совершил кражу продуктов питания из супермаркета «Магнум». Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу. Но в ходе следствия он полностью возместил материальный ущерб. Приговором суда он признан виновным. Однако, учитывая отсутствие претензий потерпевшей стороны, осужденный освобожден, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Другой пример: трое уроженцев Алматинской области в ходе массовых беспорядков из торгового дома «Технодом» города Талдыкоргана похитили бытовую технику на сумму более 950 тыс. тенге. Подозреваемым судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. С учетом наличия у одного подозреваемого на иждивении двух малолетних детей, у второго – матери, а также полного возмещения ими причиненного ущерба мера пресечения на стадии досудебного расследования была изменена на домашний арест. С учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба суд приговорил их к трем годам ограничения свободы.

Органами внутренних дел продолжается работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества, а также незаконно хранящегося и незарегистрированного оружия. По словам Санжара Адилова, на сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 1 499 единиц оружия и имущество наших граждан, оцениваемое на сумму порядка 340 млн тенге.