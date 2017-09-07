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​Каждому – по заслугам

В Астане состоялось совместное совещание Национального олимпийского комитета и Министерства культуры и спорта, в котором приняли участие все руководители национальных федераций по олимпийским видам спорта. Данное совещание было инициировано руководством НОК РК и уполномоченным органом в целях разъяснения нацио­нальным федерациям правил ранжирования видов спорта в соответствии с новой моделью финансирования спорта в Казахстане.

«Введение ранжирования является принципиально новым подходом в отечественной отрасли физической культуры и спорта, но имеющим успешную практику в других странах с высоким уровнем развития спорта, таких как Австралия, Германия, Франция, Россия. Международный олимпийский комитет также применяет принцип ранжирования при распределении финансирования международным спортивным федерациям. Каждая страна определяет собственные критерии ранжирования исходя из особенностей отрасли спорта и системы финансирования», – отметил генеральный секретарь НОК РК Данияр Абулгазин. 

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