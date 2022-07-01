Каждому по заслугам

В производстве специальных прокуроров еще находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь – по актам терроризма во время событий трагического января.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировал заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. В частности он сообщил, что в Кызылординской области продолжается судебный процесс по уголовному делу по факту терроризма, в результате которого погиб солдат срочной службы Кайсаров. Тем временем прокуратурой Шымкента 35 подозреваемых преданы суду.

По словам Елдоса Килымжанова, они в ночь с 4 на 5 января, находясь на центральной площади, совершили погромы служебных автомашин полиции, вооружившись металлической арматурой, применили насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении на здание акимата. Приговором суда им назначены различные меры наказания.

– Во исполнение поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы, – сказал Елдос Килымжанов. – Также широко применяется институт процессуального соглашения.

Представитель ГП уточнил, что при условии, когда подозреваемый не оспаривает предъявленное обвинение, имеющиеся доказательства, причиненный вред и соглашается с видом и размером наказания, с ним заключается сделка о признании вины. В суде такие дела рассматриваются не более десяти суток, и размер наказания не может превышать половины максимального срока санкции этой статьи.

К примеру, житель города Талдыкоргана похитил боевой пис­толет системы Glock, боеприпасы к нему и пять светозвуковых гранат. Гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия. С учетом указанных обстоятельств ему назначено условное наказание в виде трех с половиной лет.

В целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждены 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, они не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

В настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых лиц. Они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подпис­ку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов в свою очередь уточнил, что в производстве следователей органов внутренних дел находится 516 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 14 лиц.

– С обвинительным актом направлены в суд 346 дел в отношении 567 подозреваемых. Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков (424 лица), незаконное хранение оружия, угон транспортных средств, грабежи и хулиганство. На рассмотрении судов остаются 86 уголовных дел в отношении 167 подсудимых, – проинформировал Санжар Адилов.

В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса. Его оценивают на сумму более 343 млн тенге. Это автомашины, бытовая техника, ювелирные изделия и другое.

На сегодня установлено и изъято из незаконного оборота 1 640 единиц оружия и более 41 тыс. боеприпасов. Всего ликвидировано свыше 120 схронов.

Так, 17 июня в Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с семью боевыми гранатами, травматическим пистолетом Иж со снаряженным магазином и боеприпасами. 21 июня этого года в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат Калашникова. А 22 июня вновь в Алматы обнаружены и изъяты автомат Калашникова, два охотничьих ружья, боевая граната Ф-1 с запалом, 40 патронов, два бронежилета, две радиостанции.

В результате проводимой разъяс­нительной работы граж­данами добровольно сданы 212 единиц оружия. Но в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия – всего 2 113 единиц. Поэтому сотрудники ОВД призывают добросовестных граждан сообщать им любую имеющуюся информацию касательно январских событий, а в случае обнаружения – добровольно сдавать оружие.