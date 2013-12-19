Каждому селу – по детсаду

Дошкольные учреждения возвели в рамках государственно-частного партнерства, а средства на оплату труда педагогического и вспомогательного персонала будут выделены из государственного бюджета по программе «Балапан». Один из таких детсадов подарил родному Акжару предприниматель Серик Ибраев.

Счастливые мамы ребятишек, до недавнего времени сидевшие дома, выходят на работу. По словам представителей старшего поколения, такого охвата детскими учреждениями сельских населенных пунктов, какой наблюдается в последние годы, в Восточном Казахстане еще не было.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область