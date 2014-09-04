Каждой пятой жертвой убийц в мире является ребенок

В мире
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Назымгуль Кумыспаева
Новые общемировые данные свидетельствуют о широком распространении насилия в отношении детей, констатирует Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

"Каждая пятая жертва убийств в мире – это ребенок или подросток в возрасте до 20 лет. В 2012 году жертвами убийств стали примерно 95 тысяч детей и подростков. Убийство – основная причина смерти детей и подростков мужского пола в возрасте от 10 до 19 лет в Панаме, Венесуэле, Сальвадоре, Тринидаде и Тобаго, Бразилии, Гватемале, Колумбии. На первом месте по числу убийств детей (13 тыс.) стоит Нигерия. Среди стран Западной Европы и Северной Америки первое место по этому показателю занимают Соединенные Штаты", – сообщается фондом. 

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка, крупнейшая за всю историю подборка данных свидетельствует об ужасающих масштабах распространения физического, сексуального и эмоционального насилия в отношении детей. Согласно приведенным данным, около 120 млн девочек и девушек планеты в возрасте до 20 лет, то есть примерно каждая десятая, были вынуждены вступать в принудительные сексуальные отношения или подвергались иным принудительным действиям сексуального характера, а каждая третья из состоящих или состоявших в браке девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет, а это 84 млн девушек, были жертвами эмоционального, физического или сексуального насилия со стороны мужей или партнеров.

"Распространенность насилия со стороны партнеров по интимным отношениям составляет 70% и выше в Демократической Республике Конго и Экваториальной Гвинее и приближается или превышает 50% в Уганде, Объединенной Республике Танзании и Зимбабве. В Швейцарии, по данным общенационального опроса 2009 года, проводившегося среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет, 22% девушек и 8% юношей ответили, что хотя бы раз подвергались сексуальному насилию с физическим контактом. Наиболее распространенная форма сексуального насилия для лиц обоего пола – киберпреследование", – говорится в сообщении.  

Кроме этого, более трети учащихся в мире в возрасте от 13 до 15 лет, по предоставленной информации, регулярно подвергаются издевательствам в школе. В Самоа этот показатель составляет три четверти. В странах Европы и Северной Америки почти треть учащихся в возрасте от 11 до 15 лет сообщают о том, что запугивают других детей. В Латвии и Румынии почти 6 из 10 признаются, что издеваются над другими детьми.  Примерно 17% детей в 58 странах мира подвергаются жестоким физическим наказаниям. В Чаде, Египте и Йемене жестоким физическим наказаниям подвергаются более 40% детей в возрасте от 2 до 14 лет. Во всем мире трое взрослых из десяти считают физические наказания необходимыми для воспитания детей. В Свазиленде 82% опрошенных ответили, что физические наказания необходимы. Почти половина всех девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет (а это примерно 126 млн человек) считают, что муж имеет право бить жену в определенных обстоятельствах. В таких странах, как Афганистан, Гвинея, Иордания, Мали и Тимор-Лешти, данный показатель составляет 80% и выше.

"За каждой цифрой этой страшной статистики стоит жизнь конкретного ребенка, чье право на безопасное и защищенное детство было нарушено. И если мы не найдем в себе силы открыто признать всю глубину данной проблемы, мы никогда не сможем изменить бытующее ныне мнение о том, что насилие в отношение детей – нормальное и допустимое явление", – отметил Энтони Лейк. 

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