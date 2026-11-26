В Послании Президента обозначены стратегические ориентиры дальнейшего развития страны, в центре которых находится устойчивый экономический рост, модернизация инфраструктуры, повышение благосостояния наших граждан и укрепление экономического суверенитета Казахстана.
Как председатель Комитета по финансам и бюджету считаю особенно важным обозначенный Главой государства подход: финансовые ресурсы должны обеспечивать конкретные изменения в жизни людей, а каждое государственное вложение – приносить измеримую экономическую и социальную отдачу.
Инициатива «Народная стройка» открывает новые возможности для модернизации регионов. Предусмотренное выделение около 6,5 трлн тенге из Национального фонда до конца 2029 года – это значительные инвестиции в социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. За этими средствами должны стоять доступная медицинская помощь, качественное образование, надежные коммунальные сети и новые рабочие места.
Масштаб поставленных задач требует особой финансовой дисциплины. Считаю необходимым при рассмотрении бюджетных расходов уделять первоочередное внимание обоснованности проектов, их стоимости, срокам реализации и реальным потребностям жителей. Уже на этапе планирования необходимо учитывать расходы на дальнейшее содержание новых объектов и их обеспечение специалистами. Построенная больница или школа должна полноценно работать и быть доступной людям.
Принципиальное значение имеет сохранение баланса между использованием и накоплением средств Национального фонда. Финансирование развития должно сочетаться с долгосрочной устойчивостью государственных финансов и ответственностью перед будущими поколениями. Поэтому прозрачность расходов, качественный парламентский контроль и персональная ответственность за результат становятся обязательными условиями реализации намеченных планов. Цифровизация казначейства и применение искусственного интеллекта должны помогать своевременно выявлять риски и предупреждать неэффективное использование средств.
Отдельного внимания заслуживают поручения по совершенствованию налоговой политики. Предпринимателям нужны понятные и стабильные правила. Устранение противоречий и неоднозначных трактовок Налогового кодекса должно снизить избыточную нагрузку на добросовестный бизнес, поддержать инвестиции и создание рабочих мест.
Одновременно необходимо повышать собираемость налогов, сокращать теневую экономику и минимизировать коррупционные риски. Принципиальное значение приобретает цифровизация налогового администрирования с использованием искусственного интеллекта.
Также важным направлением считаю и расширение долгосрочного финансирования реального сектора. Более активное участие банковской системы и развитие рынка капитала позволят привлекать дополнительные долгосрочные ресурсы для модернизации экономики, финансирования производственных и инфраструктурных проектов.
В этой связи особое значение имеют разрабатываемый закон о рынке капитала и поручение по подготовке Единой стратегии развития финансового рынка Казахстана, призванные расширить возможности привлечения долгосрочных инвестиций в экономику. При этом новые механизмы должны обеспечивать прозрачность инвестиций и ответственное управление финансовыми рисками.
В работе Комитета по финансам и бюджету считаю приоритетом законодательное обеспечение обозначенных Президентом инициатив и системный контроль Курултая за эффективностью бюджетных решений, а также объективную оценку достигнутых результатов. Главный критерий нашей работы – изменения, которые граждане почувствуют в повседневной жизни. Каждый бюджетный тенге должен работать на развитие страны и благополучие людей.