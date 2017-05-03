Для самых маленьких во всех парках города все три месяца будут идти «Семь чудес парка» – семь тематических программ с участием сказочных персонажей и героев известных мультфильмов. Продуман досуг и для молодежи. С 30 июня по 2 сентября на площади у монумента «Байтерек» каждые выходные будут организованы дискотеки. Программа мероприятий во время ЭКСПО-2017 включает также массовые спортивные мероприятия, символический старт которым будет дан 7 мая в полночь.