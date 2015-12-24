​Каждый день – с полной отдачей

Гульдара НУРУМОВА, директор медицинского центра «Мейірім», депутат областного маслихата, председатель Ассоциации деловых женщин Жамбылской области

Очередное обращение Лидера нации, несмотря на всю серьезность и глубину его содержания, оказалось понятным для всех, а самое главное – своевременным. Наверняка уже каждый ощутил на себе влияние глобального экономического кризиса. Многие были в замешательстве, их одолевали тревоги и сомнения в завтрашнем дне. Но после озвучивания Послания были расставлены все точки над «i». Люди стали четко представлять, что делать и к чему стремиться, каковы их перспективы. Глава государства вновь проявил мудрость и дальновидность в определении приоритетов и акцентов. И, на мой взгляд, каждый житель страны нашел для себя ответы на интересующие его вопросы.

Особую надежду Президент возлагает на бизнес-сектор и государственно-частное партнерство. Глава государства объявил о беспрецедентной возможности легализовать капиталы и принять участие в приватизационных тендерах. Как и многие жамбылские предпринимательницы, планирую рассмотреть шанс, который представился нам. Уверена, тем самым смогу не только укрепить собственные позиции на рынке услуг, но и оказать посильную помощь государству. Импонирует, что в стране продолжается поддержка не только уже состоявшихся, но и начинающих предпринимателей. Для этого предполагается расширение системы микрокредитования.

Радует, что, несмотря на экономически трудный период, в республике не отказываются от поддержки социально уязвимых слоев населения. Со следующего года повысятся размеры пенсий, пособий, стипендий, а также зарплат государственных служащих и работников бюджетной сферы. Как представителя здравоохранения, меня не оставили равнодушной новости о том, что будет продолжена модернизация этой сферы, и с начала следующего года заработная плата медицинских работников поднимется в среднем на 28%.

Меня также тронул вопрос о возвращении доверия к национальной валюте. Согласна с Елбасы, отметившим, что Национальному банку следует регулярно предоставлять обществу и финансовым учреждениям исчерпывающую информацию о своей деятельности, а также наладить диалог со всеми участниками финансового сектора. Президент сказал, что казахстанцам нужно поверить в тенге, и призвал всех делать вклады именно в нац­валюте, которые он считает лучшим средством хранения накоплений граждан.

Как сказал Глава государства, впереди нас ждут трудная работа и сложный этап, который станет для Казахстана временем испытаний. Но в конечном счете мы сумеем выстоять перед очередной волной финансового кризиса, как это было и прежде, и выйдем победителями. Остается верить, что каждый казахстанец, как и призывал Глава государства, будет жить по средствам, наберется терпения, соберет все силы и поддержит своим трудом страну в это нелегкое время. 

