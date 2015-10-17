Каждый гектар – под контроль

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Асет КАЛЫМОВ
В Талдыкоргане состоялось расширенное заседание прокуратуры Алматинской области, участники которого обсудили проблемы целевого использования земельных ресурсов. Как выяснилось в ходе встречи, несмотря на усиление контроля, махинации в данной сфере продолжаются. А посему требуется провести детальные проверки и ужесточить меры наказания виновных лиц.
Напомним, что осенью прошлого года в ходе рабочей поездки в регион Глава государства Нурсултан Назарбаев указал на необходимость ревизии плодородных орошаемых земель на предмет их целевого использования. Прокурору области было дано поручение по возврату в госсобственность неиспользуемых по назначению аграрных массивов.
Сотрудники надзорного органа провели ряд масштабных проверок и выявили многочисленные нарушения законности. В их числе неправомерное выделение земельных наделов, изменение их целевого назначения, захват территории социальных объектов, бессистемная застройка жилыми домами ценных сельхозугодий.
Как сообщил прокурор области Габит Миразов, актуальной проблемой остается несоблюдение генеральных планов населенных пунктов, иначе говоря, незаконное расширение границ сел и городов. Таких примеров выявлено достаточно много, при этом лидируют районы, прилегающие к Алматы.
«Пальму первенства» по попыткам обойти нормы Земельного кодекса держит Карасайский район, где решением акимата за счет земель сельхозназначения расширены границы сразу трех сел. Неприглядный факт выявлен и в Талгарском районе. Местные власти умудрились под жилье выделить участок прямо на территории, где проходит высоковольтная линия электропередачи.
По итогам прокурорского надзора за последние два года отменено свыше 2 тыс. незаконных актов местных исполнительных органов, в сфере земельных отношений возбуждено 10 уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечены 180 должностных лиц.
– Дачные массивы уже давно перестали использоваться в своем классическом варианте, а фактически служат местами постоянного проживания, превращаясь в коттеджные городки, – отметил Г. Миразов. – Только с начала текущего года в государственную собственность удалось вернуть 124 земельных участка общей площадью 14 тысяч гектаров. По выявленным нарушениям внесены акты прокурорского реагирования, которые находятся на стадии рассмотрения.
Заслушав доклад, аким области Амандык Баталов подчерк­нул: озвученные факты – суть спекуляции землей. Никому не позволено нарушать закон, необходимо навести порядок в аграрной сфере, искоренить махинации с земельными наделами. Такую задачу перед местными властями поставил Президент страны, и все присутствующие обязаны ее выполнять.
А. Баталов заверил, что в отношении виновных лиц будут приняты жесткие меры наказания, указав акимам районов, городов и поселков на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства.
Не случайно в рейтинге коррупциогенности земельная сфера наряду с госзакупками занимает одно из первых мест. В целях улучшения ситуации участники заседания приняли решение усилить межведомственный надзор за вовлечением в сельхозоборот поливных и пахотных площадей. Отныне прокуроры будут проводить детальные ревизии земельных участков совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Блюстители закона обещают установить жесткий учет за целевым использованием каждого гектара земли.

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