Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф

Бедных «зайчиков» – на нары

Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф, следует из данных правительства ФРГ, пишет Süddeutsche Zeitung.

Федеральное правительство не сообщает, о каких конкретно правонарушениях идет речь, но ссылается на исследование криминологической службы Северного Рейна – Вестфалии. В большинстве случаев дело касается, как выясняется, безбилетного проезда в местном общественном транспорте.

Криминологическая служба Северного Рейна – Вестфалии отмечает: «Эти заключенные – даже по сравнению с другими неплатежеспособными лицами – по большей части бедны, больны, социально изолированы и не представляют опасности с точки зрения уголовного права на момент начала отбывания наказания».

Для решения проблемы «зайцев» парламентская фракция Левой партии подготовила соответствующий законопроект. Из текста документа следует, что уголовная ответственность за безбилетный проезд должна быть снята.