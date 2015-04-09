Статьи Каждый из них – единственный Александр КУЗЕННЫЙ

Чем ближе юбилейный День Победы, тем больше устраивается чествований ветеранов и торжественных мероприятий. Смотришь на фронтовиков, и сердце сжимается. С каждым днем их становится все меньше. Сегодня, если объединить всех оставшихся в живых, получится, наверное, лишь одна полнокомплектная дивизия.



В суете будней мы не всегда замечаем участников Великой Отечественной войны, не всегда воздаем им должные почести, а перед Днем Победы будто глаза открываются. Хочется каждого обнять и сказать добрые слова. А в том, как ветераны ценят внимание, убедиться нетрудно.



Не проходит ни одного дня, чтобы акимы и представители различных организаций не посетили нынче очередного фронтовика. Такие встречи заслуженные люди переживают со слезами на глазах. Ведь к ним не просто так зашли, а вручить благодарственное письмо, подарки... Такое не забывается! Настроение улучшается и сил прибавляется!



Мне довелось пообщаться со многими ветеранами, и все они утверждают, что для них это настоящий сюрприз. Главное – их помнят, о них заботятся.



...Как вы думаете, за каким занятием аким поселка Красный Яр Базарбай Абуов застал участника Великой Отечественной войны Михаила Осипова, приехав вручить ему подарок? 90-летний фронтовик на кухонной дощечке меленько нарезал кусочки сала и иголкою нанизывал их на нитку.



– Похолодало, – объяснил рядовой запаса, – синичек надо подкормить!



А принимая с благодарнос­тью подарок и приглашая на чай, Михаил Николаевич признался, что самым торжественным моментом в его жизни был День Победы 1945 года.



– Эту радость словами не описать. Не описать словами и то, что я сейчас чувствую, читая Благодарственное письмо от имени Президента! – расчувствовался ветеран.



– Нас, участников войны, – добавил он с грустью, – двое в поселке осталось. Два года назад было пятеро… Очень хочется встретить 70-летие Победы!



Дождаться юбилея мечтают многие ветераны, но с каж­дым днем их становится все меньше. Тех, кто спас мир от фашизма, в Казахстане осталось чуть более 5 тыс. человек. Страшно даже подумать о том времени, когда на праздничные трибуны уже приглашать будет некого. Осиротеют не только дети и внуки, осиротеет страна.



Ветераны живут скромно, не выпячивая ни заслуг, ни достоинств, но уйдут они, и останется в наших сердцах боль потери. Их беззаветное служение Родине, мужество, честь и достоинство – и есть самый главный урок.



Ветераны не привыкли жаловаться. Просить для себя они не решаются, больше думают о тех, кто рядом. Личным примером показывая, как можно преодолевать проблемы, не создавая их. Знаю об этом по собственному журналистскому опыту.



За последние 20 лет в корпункт "Казахстанской правды" не поступило ни одной жалобы от ветеранов войны. Эти люди не только отважные, но и терпеливые. Думаешь о них и невольно вспоминаются поэтические строки: "Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей".



В прошлом году я случайно оказался в Зерендинском райо­не на торжественном собрании, посвященном очередной годовщине независимости РК. Аким прочитал доклад, вручил грамоты, а потом объявил: "Звания "Почетный житель района" удостоен участник войны, аксакал..." Фамилию его я не запомнил, но запомнил реакцию зала, взорвавшегося аплодисментами. "Слава солдату!" – скандировали собравшиеся.



Начинание хорошее, но так ли уж часто ветераны становятся почетными жителями городов и сел? Чаще за голубой лентой через плечо выстраиваются те, кто оказался на гребне общественной славы.



В Кокшетау однажды 16 человек в течение года стали "почетниками". Причем более половины из них – приезжий люд. Многие из выдвиженцев раньше были районными руководителями, а уйдя на пенсию, переехали на ПМЖ в областной центр. Тут-то их и нашла слава. А вот что касается участников войны, то их среди почетных жителей региона, по-моему, крайне мало. О них редко хлопочут, а сами они не стремятся привлечь к себе внимание.



В советские годы, помнится, фронтовиков привозили к обе­лискам Славы на автобусах. Чуть позже – на персональных машинах совхозного и колхозного начальства. В этом году в их распоряжении будут лимузины. Радоваться надо, да боль потерь не дает покоя! Ведь может случиться так, что в дорогую машину уже и садить будет некого.



Часто вспоминаю отца. Мы жили в двух шагах от цент­ральной площади. Восьмого мая мама отглаживала папе костюм, сыновья начищали до блеска ботинки. Девятого мая все мы сопровождали старшину запаса, кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной войны двух степеней на встречу с ветеранами. В эти минуты мы гордились своим отцом, восхищались его боевыми товарищами.



...Уйдут фронтовики, уйдет эпоха, закончится «открытый урок» мужества и преданности Родине, героизма и беспримерной стойкости защитников Отечества. Процесс этот остановить мы не в силах. Зато в силах оставить вечную память о них, самых дорогих нашему сердцу людях.



