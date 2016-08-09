Каждый из пяти победителей ІІІ чемпионата Азии по смешанным единоборствам ММА в Южной Корее выходил под песню "Чемпион". Об этом в ходе торжественной встречи казахстанских атлетов заявил автор и исполнитель песни Диас Абдрахманов Desperado, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В прошедшем соревновании участвовали 38 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая и Южной Кореи. Все семь казахстанских бойцов вышли в финал турнира, в котором завоевали пять чемпионских поясов и две серебряные награды.
"Мы увлеченно следили за соревнованиями, и мне вдвойне приятно, что золотые призеры чемпионата Азамат Маркабаев, Исмаил Героев, Гойти Дазаев, Еркинбек Инжель, Мохмад Сулиманов выходили под мою песню "Чемпион", – рассказал молодой Hip-hop исполнитель Desperado.
Отметим, что презентация мотивирующего клипа на совместную песню Федерации Казахстана по ММА и Диаса Абдрахманова прошла в Астане 28 июля. В основе сюжета видео – реальная история.
Напомним, вчера чемпионы Азиатского первенства вернулись в Астану из Южной Кореи.