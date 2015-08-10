Каждый месяц в Костанае будет звучать сигнал тревоги

Сигнал тревоги протестируют в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
С этой целью областной департамент по ЧС ежемесячно будет включать сигнал тревоги. Он будет подаваться из репродукторов на крышах жилых домов и учреждений каждый первый вторник.
Таким образом будет проверяться система оповещения населения на случай возможных ЧС и готовность жителей области реагировать на предупредительные сигналы.
"В 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду "Внимание всем!". В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приема радио- или телесигнала и прослушать сообщение", – сообщает пресс-служба ДЧС.