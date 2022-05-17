Каждый может стать творцом

В Усть-Каменогорске сенатор Ольга Булавкина

в ходе встреч с гражданами объяснила важность референдума по конституционной реформе.

В течение трех дней депутат Сената провела встречи с общественностью, волонтерами, производственниками, представителями науки и студентами, активистами Ассамблеи народа Казахстана. В центре каждого диалога были предложения по изменениям в Основной закон страны – ограничении концентра­ции властных полномочий Президента, демократизации формирования представительных органов, укрепление механизмов защиты прав граждан.

В ходе встречи в стенах Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова парламентарий подчеркнула: политические преобразования имеют особую значимость. Поэтому 5 июня по ним пройдет прямое всенародное голосование. Каждый гражданин, отдав голос на своем участке, по сути, станет сопричастным к тому, каким будет Основной закон страны, а значит, ее будущее.

Свой вклад в разъяснительную работу с населением могут внес­ти волонтеры, уже не раз делом доказавшие свой патриотизм.

– Важно дойти до каждого жителя, донести смысл преобразований в Казахстане, – отметила парламентарий в ходе общения с молодежью. – Нельзя, чтобы диванные критики и деструктивно настроенные деятели посеяли зерно сомнений в том, что наше государство сможет сохранить свою независимость.

Как отметила сенатор в диалоге с активистами областного отделения Ассамблеи народа Казахстана, несмотря на то, что в обществе широко обсуждается предстоящий референдум, некоторые казахстанцы о нем даже не слышали. Ничего такого в этом нет – не все интересуются политикой. Тем не менее у абсолютного большинства граждан есть желание разобраться в сути предложенных изменений, определиться в спорных моментах. Например, руководитель цент­ра медиации и права Тулетай Танекенова привела цифру: 75% представителей усть-каменогорского сообщества медиаторов опасаются, что такое нововведение, как отказ от смертной казни, создаст иллюзию безнаказанности у террористов и экстремистов. В ответ сенатор напомнила о предусмотренной в уголовном законодательстве жесткой ответственности за тяжкие преступления против общества и государства.

Прозвучал от активистов АНК также вопрос о роли партии власти после того, как из нее вышел Глава государства. И в целом о перспективе многопартийной системы в Казахстане с учетом того, что для регистрации политического объединения установлен пониженный порог численности.

– Президент, выбирая беспартийный нейтральный статус, дает всем политическим силам равную возможность заработать авторитет, – пояснила парламентарий. – В результате такого демократического шага другие партии смогут зарегистрироваться на равноправной основе и вести друг с другом честную конкуренцию. Процесс создания политических партий идет, это все видят. Проблем здесь нет. Есть вопросы к тому, что главенствующая партия получает финансирование из бюджета. Как будет дальше – покажет время. Одно могу сказать однозначно: в Казахстане не будет партий, финансируемых из-за рубежа.

В целом, как напомнила Ольга Булавкина, гражданам предстоит проголосовать за 56 поправок в 33 статьи Конституции РК.