Каждый на своем месте Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

На торжественное собрание, посвященное Дню работников культуры, в областном Центре творчества детства и юношества собрались актеры, певцы, танцоры, библиотекари, архивариусы, сотрудники музеев. «Вы достойны самых высоких слов благодарности и восхищения, – сказал с трибуны глава региона Серик Султанов. – Независимо от статуса учреждения, в котором работаете, вы все являетесь носителями и хранителями духовных ценностей нашего народа». Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма 11 работникам культуры и искусства, еще семеро удостоены почетного знака «Мәдениет саласының үздігі», 23 – почетных грамот Министерства культуры и спорта.

Примечательно, что никто из отмеченных, сделавших немало на своем месте, не отнес награду исключительно на свой счет. «Это заслуга всего коллектива, – говорила чуть позже директор архива Аккайынского района Динара Досжанова. – Сейчас мы переходим на электронный формат. Скоро вся документация будет оцифрована, и архивную справку станет возможно получить через Интернет». Начальник отдела культуры и развития языков района им. Г. Мусрепова Берик Сапаров тоже в первую очередь сосредоточился на перспективах: «У нас хорошая материальная база. Недавно, в преддверии Наурыза, открыли чистопольский Дом культуры, так что развитие продолжается».

Фундамент действительно имеется крепкий: в настоящее время в СКО три театра, филармония, 327 клубов, 312 библиотек, 12 музеев, действует Центр по сохранению и использованию кинофонда. Ну а талантами регион всегда славился, что и подтвердили вышедшие на сцену лучшие творческие коллективы области. «Изюминку» же концерту придало выступление лауреата международных конкурсов, солиста фонда «Таланты мира», солиста Ялтинской филармонии Олега Ромашина и главного концертмейстера фонда «Таланты мира» Владимира Родионова. Долго не смолкали аплодисменты – праздник удался.