Каждый по-своему, но не по закону

Казалось бы, госслужащими, работаю­щими в сфере земельных отношений, уже должен быть наработан опыт, но, увы, характер допускаемых ими нарушений из года в год повторяет­ся. При этом ответственные лица явно забывают, что основным законом, регулирующим соответствующие нормы, является Земельный кодекс (ЗК), а права государства как собственника земли защищаются в соответствии с компетенцией, установленной законодательными актами республики.

По Закону "О борьбе с коррупцией" за правонарушение, не содержащее признаков уголовно наказуе­мого деяния, следует понижение госслужащего в должности, а при повторном случае – увольнение. Так случилось в Шетском районе, где его руководитель систематически нарушал сроки рассмотрения ходатайств, а то и вовсе их не рассмат­ривал и необоснованно отказывал в предоставлении земельных участков. Причем решения принимал единолично, без заключения комиссии. К нему и применили дисциплинарное взыскание – объявлено о неполном служебном соответствии.

В Осакаровском районе долж­ностные лица привлечены к административной ответственности за невыполнение требований природоохранного режима при использовании земель, нарушение сроков рассмотрения ходатайств. При этом, как констатируют в территориальной инспекции, "утвержденные земельно-хозяйственные устройства не соответствуют фактическим данным и характеристикам". И их необходимо привести в норму.

Красноречивый тому пример – дея­тельность консорциума "Балхаш-Нурсая". На основании постановления акима­та Приозерска он выкупил право частной собственности на 220 га земли стоимостью 418 000 тенге с целевым назначением "Ведение товарного сельского хозяйст­ва". Но после покупки фирма изменила цель на "Организация и обслуживание зоны отдыха и туризма".

Акимат Приозерска, принявший постановление о перепрофилировании, не выставил возмещение от потерь сельскохозяйственного производства. Кроме того, проверка выявила нарушения, касающиеся незаконной разработки землеустроительного проекта на участок, находящийся... на территории Жамбылской области, в 5 км от границы.

Инспекция отменила постановления Приозерского акимата и направила материалы в Комитет по управлению земельными ресурсами МРР РК. Внесены предписания об устранении нарушений законодательства, причин и условий, им способст­вующих.

Все земли городов, поселков, сельских населенных пунктов должны использоваться в соответствии с генеральными планами, земельно-хозяйственным устройством территории. Проект генерального плана Жезказгана разработан и утвержден решением Карагандинского областного маслихата в 2012 году, но еще не принят Правительством. Не установлены и границы города на местности. При этом их отсутствие приводит к превышению полномочий акимата в предоставлении земельных участков в собственность и землепользование.

Практикой доказано: представители органов власти час­то совершенно необоснованно отказывают в предоставлении земельных участков, нарушают сроки или вообще не рассматривают ходатайства, принимают незаконные акты с превышением полномочий. Так, Балхашу в административно-территориальное подчинение передан поселок Конырат. В 2013 году городской акимат и аким поселка выделяли земельные участки, получается – каждый по-своему, не зная черты населенного пункта. А все потому, что установленные границы отсутствовали.

По области поданы иски более чем на 80 тыс. гектаров земель сельхозназначения. Пока суды удовлетворили заявленные требования на 5,5 тыс. гектаров. В отношении длительно неиспользуемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инс­пекцией подано свыше 1 200 исковых требований. Но как поставить заслон дальнейшим нарушениям?

Проводить интенсивные проверки, разъяснять законодательст­во и меру ответственности перед законом решили в террито­риальной земельной инспекции, руководствуясь Посланием «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», где говорится, что «на земле должны работать прежде всего те, кто внедряет новые технологии и непрерывно повышает производительность, работает на основе лучших мировых стандартов». Десятки семинаров-совещаний в городах и районах стали лишь одним из инструментов отраслевой Программы противодействия коррупции в РК на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства в марте 2011 года.

– Главная цель – профилактика нарушений законодательства, искоренение незаконного передела земельной собственности местными исполнительными органами. Нам необходимо не только снизить коррупционные риски, но и повысить антикоррупционное поведение ответственных должностных лиц в местных исполнительных органах, – отметил руководитель областной земельной инспекции Саяш Ахметов.

В текущем году земельная инспекция по поручению Главы государства провела проверки по изъятию земельных участков для госнужд и выявила нарушения законодательства местными исполнительными органами города Сарани, Улытауского и Нуринского районов.

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область