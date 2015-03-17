Каждый празднику рад

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Бектур КАДЫРОВ
Организаторами яркого мероприятия «Армысың, әз Наурыз!» по традиции стали акимат Астаны, столичное управление по развитию языков и Казахский академический музыкально-драматический театр им. К. Куа­нышбаева. Праздничное настроение задали сцена и юрта перед театром. А во все стороны от него расположились спортивные площадки, на которых, к удивлению, блистали девушки. Во-первых, в перетягивании аркана, во-вторых, в армрестлинге, а потом еще и попытались приподнять пудовые гири. Старались не отставать и юноши, которые также играли в асыки. Был еще и алтыбакан (качели), где каж­дая «всадница» пыталась – и ведь показывала – свое мастерство.
Насыщенными оказались и обе концертные программы как под открытым небом, так и в зале театра им. К. Куанышбаева. В первой выступили артисты, которых особенно тепло встречала молодежь. Например, трио «Ай-ару». Запомнились темпераментные в исполнении терме «Ну-ка, говори, мой язык!» («Қанеки, тілім, сөйлеші!») и народная песня «Бір бала».
Организаторы предусмотрели, что соберется аудитория с разными интересами, потому и звучали и современные, и старинные, и классические ритмы. Однако собравшимся понравились все номера, что подтверждалось горячими аплодисментами и подбадривающими возгласами.
На сцене театра на первый план вышли исполнители традиционной народной музыки и звезды казахстанской эстрады, давно уже по достоинству оцененные публикой, – Ерлан Рыскали, Досымжан Танатаров, Ардак Балажанова, группа домбристов «Серпер», танцевальный ансамбль «Гульдер-ай» и другие.

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