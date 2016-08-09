фото Рахима Койлыбаева

В области насчитывается свыше 47 тыс. действующих субъектов МСБ. В I квартале текущего года предприниматели выпустили продукции на 181,4 млрд тенге, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Численность занятых в этой сфере – 121 тыс. человек. Это пятая часть всего населения области.

Как сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления предпринимательства и инновационного развития Атырауской области Гульзада Каиргалиева, с начала реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» (с 2010 года) в регионе поддержан 431 проект на сумму 36,9 млрд тенге, создано 3 362 новых рабочих места, выплачено более 9,8 млрд тенге налогов. В рамках диверсификации созданы новые секторы экономики. Заработали завод по выпуску кабельной продукции, комплексы по переработке коровьего, козьего и верблюжьего молока, товарное осетроводство, промышленная переработка шерсти и производство шерстяных изделий, переработка камыша.

С начала 2016 года субсидии выделены для реализации 37 проектов на сумму 1,4 млрд тенге, здесь будет создано более 200 новых рабочих мест. Государственную поддержку в виде гарантирования получили 27 проектов на общую сумму 235,8 млн тенге. К настоящему времени на получение государственных грантов от предпринимателей поступило 23 заявки, проведен конкурс, результаты которого станут известны в ближайшее время.

– Эти заявки поступили по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», в рамках которой предусмотрено выделение государством безвозвратных грантов до 3 миллионов тенге тем предпринимателям, чьи проекты отличаются инновационными идеями и новизной. При этом если стоимость инфраструктурных объектов составляет не более 50% от суммы такого проекта, то соискатель на получение гранта может также рассчитывать на поддержку государства в ее подведении, – отметила Г. Каиргалиева.

За годы реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» нефинансовую поддержку получили 8 118 предпринимателей области. Такая поддержка предусматривает проведение за счет государства семинаров, бизнес-тренингов, обучающих курсов и консультаций. Так, например, по проекту «Бизнес-советник» обучение прошли 4 081 предприниматель, по «Топ-менеджменту» – 69, по проекту «Деловые связи» 76 предпринимателей приняли участие в тренингах, а 14 бизнесменов прошли практику за рубежом.

Одним из актуальных вопросов является поддержка сельских предпринимателей. Основная сложность – получение кредитов: банки второго уровня не хотят связываться с неликвидным залоговым имуществом. Чтобы решить эту проблему, государство стало выдавать микрокредиты через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В области за последние 4 года из местного бюджета выделено 807 млн тенге на эти цели. Такой кредит предоставляется сроком на 4 года под 7% годовых. Сумма составляет от 500 тыс. до 17 млн тенге.

Кроме вышеуказанных мер по поддержке и развитию предпринимательства, в регионе на постоянной основе организовываются встречи, «круглые столы», совещания и выезды в районы. Также проводятся семинары с участием представителей Европейского банка реконструкции и развития, где даются консультации о кредитных портфелях. По программе «Женщины в бизнесе» ЕБРР профинансировал пять проектов женщин-предпринимателей из Атырауской области на 71,7 млн тенге. На рассмотрении находятся еще две заявки.

Вместе с созданием рабочих мест решается еще ряд задач. Это внедрение инновационных технологий, производство экологически чистой и доступной по стоимости продукции. Для неф­теносного региона особенно важно то, что создаются новые производства, напрямую не связанные с добычей углеводородов. В целом с ростом предпринимательства происходит и модернизация экономики Казахстана.