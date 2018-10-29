​Каждый работник желает знать

Основные инструменты программ уже 10 лет одинаковы: обучение и переобучение, мобильность трудовых ресурсов, микрокредиты предпринимательству, временные рабочие места в инфраструктурных проектах. На местном уровне программы занятости сведены к общественным работам, социальным рабочим местам и молодежной практике.
Похоже, что подобием анализа занимались лишь 2 госструктуры: Счетный комитет и антикоррупционное ведомство. В комитете подсчитали, что с 2009 по 2017 год в 5 программ из бюджета влили 850 млрд тенге. Борцы с коррупцией периодически сообщали о нечистых на руку ответственных, извлекавших из бюджетных денег нетрудовые доходы. А эффективность программ, их вклад в ВВП и влияние на рост производительности труда должным образом не оценивались. Как не подсчитывалась стоимость каждого из созданных рабочих мест.
Итак, получила ли страна от ранее расписанных по годам программ занятости ожидаемое, мы пока не знаем. Но добиться устойчивого роста экономики возможно за счет повышения производительности труда и появления соответствующих рабочих мест с высокой производительностью. Надо также помнить о том, что мир невелик, а рынок труда глобализирован.
По данным Центра развития трудовых ресурсов при Министерстве труда и социальной защиты населения, предполагается, что рост объемов валового внутреннего продукта на 6% к 2025 году должен быть связан в большей степени с ростом производительности труда, чем с количеством занятых. А с 2018 по 2021 год при реализации государственных и правительственных программ планируется создание более 900 тыс. рабочих мест.