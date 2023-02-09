Каждый раз, своевременно рассчитываясь за коммунальные услуги, мы надеемся, что если платим за то же отопление, то в квартирах действительно будет тепло. Иначе за что же тогда выкладываем свои кровные?

К примеру, в области Жетысу из-за изношенности сетей тепло- и энергоснабжения периодически случаются отключения электричества, лопаются трубы. Но почему это происходит, если нас постоянно уверяют, что пос­ле завершения отопительного сезона все субъекты естественных монополий якобы сразу приступают к ремонту оборудования, вкладывают средства в строительство и реконструкцию? Значит либо не приступают, либо проводимых мероприятий явно недостаточно.

В области работают 24 основных энергетических объекта. Это ТЭЦ в городе Текели, 23 цент­ральные котельные, из них семь – на природном газе, 13 – на угле, три – на жидком топливе. Общая протяженность тепловых сетей составляет 390 км. Из них почти половина (47%) изношена.

Сказать, что сети совсем уж не ремонтируются, нельзя. За 2018–2022 годы на ремонт и строи­тельство теплотрасс из бюджета было выделено 7 млрд тенге. На эти средства в области на природный газ переведено семь котельных в Ескельдинском, Коксуском районах и пять квартальных котельных в Талдыкоргане. Построен и реконструи­рован 51 км тепловых сетей на сумму более 3,8 млрд тенге. До 2025-го планируется направить на ремонт и реконструкцию 38 км тепловых сетей 3,8 млрд тенге.

Как видим, поэтапное снижение уровня физической изношенности теплотрасс продолжается. Другое дело, что этого явно недостаточно. Тому подтверждением – постоянные прорывы труб в Талдыкоргане.

В начале февраля горожане стали свидетелями, как из-за одной треснувшей трубы без теп­ла на несколько часов остались сразу 67 многоэтажек, 37 домов частного сектора, 12 зданий бюджетных организаций.

Не успели исправить одну аварию, как через несколько дней тепловики копали уже на другой улице. И снова прорыв... Все это – результат крайней изношенности имеющихся сетей.

Ситуацию, как считают специа­листы, можно исправить только повышением тарифов, привлечением инвесторов. То есть новые тарифы должны быть введены строго в обмен на инвестиции. Тем более что бизнес идет в сферу теплоэнергетики крайне неохотно. Инвесторы появятся лишь при условии, что смогут с прибылью вернуть вложенные средства.

Несколько лет назад в Талдыкоргане поднимался вопрос строи­тельства новой ТЭЦ, однако он так и остался открытым... Пока же областной центр постепенно переходит на газовые котельные, и хочется верить, что они смогут разгрузить центральную котельную «Баскуат».

Не менее тревожная ситуация с электрическими сетями. Как сообщили в АО «ТАТЭК», региональной электросетевой компании, в области насчитывается 195 738 абонентов, находящихся в 323 населенных пунктах региона, им поставляется электроэнергия по линиям электропередачи общей протяженностью 12 тыс. 309 км, работают 108 понижающих и 2 018 трансформаторных подстанций.

Компания делает все возможное для бесперебойного электроснабжения своих потребителей. Но и здесь наблюдается высокая аварийность. Причиной отключения в сетях и на подстанциях опять же является изношенность электросетей и оборудования более чем на 80%.

На балансе компании имеются распределительные подстанции, кабельные и воздушные линии, построенные еще в 60–70-х годах минувшего века и на сегодня полностью выработавшие свой технический ресурс. Для обновления сетей и оборудования в целом необходимо более 50 млрд тенге. В настоящее время модернизация ведется за счет средств, заложенных в тарифе на амортизацию.

Это немногим более 690 млн тенге в год. В среднем при таких вложениях для полного обновления понадобится около 70 лет!

С 2010 по 2022 год за счет тарифа в обновление сетей и подстанций было вложено 6 млрд 680 млн тенге. Этих денег хватило на обновление лишь 9% сетей и оборудования. Таким образом, старение сетей происходит более быстрыми темпами, чем их замена.

Кроме того, и плановые ремонты проводятся не в полном объе­ме. Для ежегодного ремонта и обслуживания вышеуказанных линий и подстанций необходим 1 млрд 447 млн тенге. Однако из-за недостаточности объема финансовых средств в существую­щей тарифной смете на ремонт ежегодно выделяется чуть более 400 млн тенге, то есть треть (31%) от необходимого.

Этот фактор также влияет на рост аварийных отключений и приводит к преждевременному износу оборудования.

Не повышая тарифы, невозможно привлечь дополнительные средства в модернизацию энергетической инфраструктуры. Поэтому предлагаемая программа «Тариф в обмен на инвестиции», несколько лет назад успешно апробированная на энергетических объектах крупных горно-металлургических компаний республики, поможет изменить ситуацию в лучшую сторону и в сфере ЖКХ.

По словам руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацио­нальной экономики РК Армана Сагымбекова, «Тариф в обмен на инвестиции» позволит не только реанимировать коммунальную сферу, внедрять передовые технологии, но и повысить заработную плату энергетикам.

– Программа даст возможность сократить степень изношенности сетей на 15%, снизить потери и улучшить качество регулируе­мых услуг. При этом будет сохранен баланс между ограничением прибыли монополистов и обеспечением инвестиций в инфраструктуру, – пояснил Арман Сагымбеков. – Для постепенного отказа от перекрестного субсидирования тарифов будет выработан комплекс мер по поэтапному их выравниванию между группами потребителей. Самых нуждающихся обещают субсидировать адресно.

Также глава областного антимонопольного департамента подчеркнул, что в области не произойдет резкого скачка тарифов на свет, газ, тепло и воду.

Все будет происходить по­этапно. Кроме того, уязвимым слоям населения будет оказана максимальная поддержка. Если в регионе природный газ для потребителей составляет 31,88 тенге за кубометр, то для нуждающихся семей его цена значительно ниже – 25,5 тенге.

Нельзя не сказать о причинах роста тарифов на коммунальные услуги. Их уровень зависит от вида топлива (газ, уголь, мазут), стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей, ремонтных работ. Основной причиной повышения цен на электро­энергию является рост предельных цен на производство электроэнергии.

Кроме того, на тариф также влияет реализация инвестиционных программ по реконструкции и модернизации систем энерго-, водо-, газоснабжения и водоотведения.

Основной причиной подорожания тарифа на теплоснабжение является рост стоимости топлива, включая газ.

Отметим, что программу «Тариф в обмен на инвестиции» возобновили по инициативе Главы государства. Президент уточнил, что на данный момент в Казахстане изношено две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти показатели нужно сократить минимум на 15%.

Согласно программе, тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен вносить из собственных средств, а не за счет тарифа.

Для этого следует разработать стимулы, а также разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы. Также в рамках этой инициативы необходимо отказаться от перекрестного субсидирования, где цены для одних потребителей сдерживаются, а для других повышаются.