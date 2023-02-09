Каждый раз, своевременно рассчитываясь за коммунальные услуги, мы надеемся, что если платим за то же отопление, то в квартирах действительно будет тепло. Иначе за что же тогда выкладываем свои кровные?
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Жанар Мыктыбаева, область Жетысу
Многие из нас, – и это не упрек, – даже не догадываются, какие ресурсы тратят предприятия, обеспечивающие нас водой, светом и теплом, для проведения хотя бы одного отопительного сезона. Особенно при нынешней ситуации в сфере ЖКХ, которую иначе, как плачевной, не назовешь.