Каждый третий житель Монако – миллионер
Асель Есетова
По статистике, каждый третий житель здесь обладает весьма внушительным состоянием, сообщает Еuromag.ru со ссылкой на Le Figaro.
Число богачей в Монако на каждый квадратный метр превышает даже аналогичный показатель в таких крупных финансовых столицах, как Цюрих, Женева и Нью-Йорк. Париж в этом рейтинге оказался на 20-м месте.
Эксперты поясняют, что такая концентрация состоятельных людей в одном месте не случайна. Богачи ищут страну с максимально выгодными для них финансовыми условиями.
Среди главных критериев выбора в пользу княжества эксперты называют благоприятную налоговую политику государства и его исключительное географическое положение.