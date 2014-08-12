По статистике, каждый третий житель здесь обладает весьма внушительным состоянием, сообщает Еuromag.ru со ссылкой на Le Figaro.

Число богачей в Монако на каждый квадратный метр превышает даже аналогичный показатель в таких крупных финансовых столицах, как Цюрих, Женева и Нью-Йорк. Париж в этом рейтинге оказался на 20-м месте.

Эксперты поясняют, что такая концентрация состоятельных людей в одном месте не случайна. Богачи ищут страну с максимально выгодными для них финансовыми условиями.

Среди главных критериев выбора в пользу княжества эксперты называют благоприятную налоговую политику государства и его исключительное географическое положение.