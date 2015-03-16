Каждый в команде – индивидуальность

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Похоже, нынешнему составу столичной дружины все равно, где усмирять соперников: девятую победу в девяти проведенных встречах арланы одержали в Шымкенте столь же уверенно, как и в Астане, Алматы, Караганде...

А вот нашим болельщикам не все равно, где выступают их любимцы. На этот раз "Астана арланс" впервые предстала перед южноказахстанскими зрителями, и интерес к их поединку против Rafako Hussars Poland был огромный. Для такого случая руководство нашей команды приготовило сюрприз: в первом бою в весовой категории до 49 кг на ринг вышел дебютант дружины Ержан Жомарт, представляющий как раз Шымкент.

В поединке против Давида Себастьяна Ягодзинского новичок клуба выглядел не просто хозяином ринга, но и явным фаворитом первой пары. От противника Ержан отличался разнообразием действий, быстротой реакции, точностью ударов. Победа была закономерной, все судьи отдали должное Жомарту.

Тут самое время сказать вот о чем. Давно подметил, что казахстанские боксеры зачастую выгодно отличаются от соперников своим неповторимым почерком, непохожестью на «общую массу» бойцов WSB. Таким нешаблонным атлетом перед зрителями предстал Ержан Жомарт, свои изюминки, бесспорно, присутствуют в действиях остальных наших участников матча в Шымкенте, особенно капитана команды Самата Башенова.

Пусть не обижаются гости из Польши, но в их пятерке было пять как на подбор одинаковых спортсменов, разница между которыми измерялась только количеством нанесенных ударов. По большому счету среди гостей не запомнился никто, ну а коль ставка сделана только на "школу", на атаку в голову, то шансов переиграть такую команду тактически, перехитрить, активно включить работу по корпусу соперников хозяева ринга не упустили. Две победы техническим нокаутом яркое тому подтверждение.

Меирбалат Тоитов (56 кг) нанес поражение Сильвестру Козловски, Самат Башенов (64 кг) в пятом раунде заставил сдаться Казимира Леговски, Мейирим Нурсултанов (75 кг) выиграл по очкам у Томаша Яблонски, а во втором раунде поединка Василия Левита (81 кг) и Игоря Якубовски из стана гусар на ринг полетело белое полотенце – технический нокаут. Общий счет – 5:0 в пользу "Астана арланс".

В тот же день в нашей группе состоялись еще два поединка: Italia Thunder – USA Knockouts – 5:0, Azerbaijan Baku Fires – Caciques Venezuela – 5:0. Следующий и самый принципиальный матч лидеры группы "В" проведут 21 марта в Шымкенте против идущих на втором месте боксеров из столицы Азербайджана.

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