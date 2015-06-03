Каждый верил в успех

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Сдача ЕНТ проводилась в Экибастузском инженерно-техническом институте им. К. Сатпаева, в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова и в Павлодарском государственном педагогическом институте. В этих высших учебных заведениях и были сконцентрированы надежды и тревоги выпускников, их родителей и педагогов.
В начале мая на расширенном заседании областного акимата, где рассматривался вопрос о подготовке к сдаче тестов, руководитель управления образования Бахыт Бексеитова привела такие данные: в прошлом году средний балл, показанный выпускниками области, составил 79,8, в то время как в 2013 году этот показатель был 76,6. В данный момент средний балл по предварительному тестированию равняется 84,7.
Из 3 772 выпускников 2 789 (около 74%) отдали предпочтение тестированию (примерно на 1,5% больше, чем в 2014 году), а не обычным школьным экзаменам. В нынешнем году в области насчитывается 123 претендента на получение знака «Алтын белгі» и 85 человек нацелены на получение аттестата с отличием.
…О том, что уровень знаний у экзаменуемых был достаточно высоким, свидетельствует и такой факт: немалое число сдававших тесты выполнили задания досрочно. И сколько было радости у родных, поздравляющих этих счастливцев! Но и другие папы и мамы, дедушки и бабушки тестируемых были убеждены в том, что их чадо не подкачает и уверенно станет поступать в вуз. Да будет так!

Популярное

Все
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Курс на укрепление стратегического партнерства
Подписан контракт на переработку рения
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Важное испытание пройдено
Стандарты разные нужны
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Сохранить ДНК нашей государственности
Преемственность государственно-политических традиций
Турнир FIDE – в Алматы
У нас 13 финалов!
Европейское трио и Аргентина
В контексте новой электоральной повестки
Арии взлетали выше фонтанов!
Строки, рожденные жизнью
Шесть наград Ордоса
Пространство для созидания открыто
Лето возможностей
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Деньги – почте, газеты – в никуда
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]