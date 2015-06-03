Каждый верил в успех Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Сдача ЕНТ проводилась в Экибастузском инженерно-техническом институте им. К. Сатпаева, в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова и в Павлодарском государственном педагогическом институте. В этих высших учебных заведениях и были сконцентрированы надежды и тревоги выпускников, их родителей и педагогов.

В начале мая на расширенном заседании областного акимата, где рассматривался вопрос о подготовке к сдаче тестов, руководитель управления образования Бахыт Бексеитова привела такие данные: в прошлом году средний балл, показанный выпускниками области, составил 79,8, в то время как в 2013 году этот показатель был 76,6. В данный момент средний балл по предварительному тестированию равняется 84,7.

Из 3 772 выпускников 2 789 (около 74%) отдали предпочтение тестированию (примерно на 1,5% больше, чем в 2014 году), а не обычным школьным экзаменам. В нынешнем году в области насчитывается 123 претендента на получение знака «Алтын белгі» и 85 человек нацелены на получение аттестата с отличием.

…О том, что уровень знаний у экзаменуемых был достаточно высоким, свидетельствует и такой факт: немалое число сдававших тесты выполнили задания досрочно. И сколько было радости у родных, поздравляющих этих счастливцев! Но и другие папы и мамы, дедушки и бабушки тестируемых были убеждены в том, что их чадо не подкачает и уверенно станет поступать в вуз. Да будет так!