Общество

Каждый второй многоэтажный дом в Жезказгане оказался ветхим

Почти половина всех многоэтажных домов Жезказгана – ветхие. Жильцы боятся за свою безопасность, они вынуждены покидать свои квартиры. Такую недвижимость не продать. Вместе с тем эксперты местной жилищной инспекции полны оптимизма. Предлагают восстановить деревянные и панельные конструкции. Жезказганцы же с таким решением не согласны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.    

Печально о своих квартирах рассказывают жильцы старых построек по улице Шевченко, Сейфуллина и Мира. В деревянных домах, построенных в качестве временных, выросло уже три поколения жезказганцев. Фариза Нашкенова под родную крышу боится заходить. Вместе с семьей выехала на съемную квартиру, опасаясь за собственную жизнь.

"В стене нашего дома образовалась трещина. Она увеличивалась с каждым днем. Когда пол в детской комнате покосился, мы сразу собрали вещи и съехали", – говорит жительница Жезказгана Фариза Нашкенова.  

Но эксперты из жилищной инспекции уверяют: этот дом еще можно отремонтировать. Нужно только осушить болото в подвале. И укрепить фундамент. Жильцам предлагают сделать это вскладчину.

"Есть вывод о том, что этот дом подлежит восстановлению. Необходимо произвести усиление конструкции. Согласно закону РК "О жилищных отношениях", капитальный ремонт проводится за счет собственников квартир", – сказала руководитель отдела жилищной инспекции Жезказгана Алиса Сагымбаева.

Дом Людмилы Маляевой, напротив, должны снести. Женщина ищет квартиру за 4 миллиона тенге, которые ей предложили в качестве компенсации. Но в горняцком городке таких цен на недвижимость нет.

"Что я могу купить на эту сумму? Какую квартиру? Я вчера смотрела объявления. Самая дешевая трехкомнатная стоит 7-8 миллионов", – говорит жительница Жезказгана Людмила Маляева.

В Жезказгане больше 600 многоквартирных домов. Почти половина из них ветхие, подтверждают в жилищной инспекции города. Они построены еще в середине прошлого века. 26 зданий признали аварийными: 17 снесут, остальные попробуют восстановить.

Многие горожане жалуются, что такой капремонт, пусть и в долг, им не по карману. В акимате же могут предложить только такой выход. Проблема жилого фонда города будет острой еще долгие годы.


Популярное

Все
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
За последние пять лет (2017-2021) в Казахстане на свет появилось более 90 тысяч «торопыжек» – именно так называют малышей, родившихся раньше срока
Очередной блэкаут в Атырау оставил без света и тепла тысячи горожан
Мы провели свое расследование и выявили причины участившихся столкновений птиц с самолетами на примере города Актау
Жумагулов проведёт бой против Джонсона на турнире UFC
В самом большом актюбинском бассейне 5 лет хлорировали воду, не меняя её
Казахстан возьмет заём у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Бесценная эстафета добра
Генеральная линия для генерального плана
Зеркало жизни и времени
«Мерей» вместо резиденции акима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 ноября
Приоткрывая тайны древней жизни
Шелковый путь театров
Дефицит безопасности
«Папа, я у тебя есть!»
Hanbok Fashion Show
​​​​​​​Не пашней единой
​​​​​​​Птичку жалко?
"Будет жесткий спрос" – Абаев о подготовке казахстанских спортсменов к ОИ-2024
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Спирт на 27,5 млн тенге изъяли у нелегального продавца в Ак…
Общество
О состоянии пожарного, вынесшего из огня людей, рассказали …
Общество
Вагоны сошли с рельсов: пассажиров поездов пересадили на ав…
Общество
В самом большом актюбинском бассейне 5 лет хлорировали воду…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]