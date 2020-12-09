Каждый второй многоэтажный дом в Жезказгане оказался ветхим

Общество
Почти половина всех многоэтажных домов Жезказгана – ветхие. Жильцы боятся за свою безопасность, они вынуждены покидать свои квартиры. Такую недвижимость не продать. Вместе с тем эксперты местной жилищной инспекции полны оптимизма. Предлагают восстановить деревянные и панельные конструкции. Жезказганцы же с таким решением не согласны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Печально о своих квартирах рассказывают жильцы старых построек по улице Шевченко, Сейфуллина и Мира. В деревянных домах, построенных в качестве временных, выросло уже три поколения жезказганцев. Фариза Нашкенова под родную крышу боится заходить. Вместе с семьей выехала на съемную квартиру, опасаясь за собственную жизнь.
"В стене нашего дома образовалась трещина. Она увеличивалась с каждым днем. Когда пол в детской комнате покосился, мы сразу собрали вещи и съехали", – говорит жительница Жезказгана Фариза Нашкенова.
Но эксперты из жилищной инспекции уверяют: этот дом еще можно отремонтировать. Нужно только осушить болото в подвале. И укрепить фундамент. Жильцам предлагают сделать это вскладчину.
"Есть вывод о том, что этот дом подлежит восстановлению. Необходимо произвести усиление конструкции. Согласно закону РК "О жилищных отношениях", капитальный ремонт проводится за счет собственников квартир", – сказала руководитель отдела жилищной инспекции Жезказгана Алиса Сагымбаева.
Дом Людмилы Маляевой, напротив, должны снести. Женщина ищет квартиру за 4 миллиона тенге, которые ей предложили в качестве компенсации. Но в горняцком городке таких цен на недвижимость нет.
"Что я могу купить на эту сумму? Какую квартиру? Я вчера смотрела объявления. Самая дешевая трехкомнатная стоит 7-8 миллионов", – говорит жительница Жезказгана Людмила Маляева.
В Жезказгане больше 600 многоквартирных домов. Почти половина из них ветхие, подтверждают в жилищной инспекции города. Они построены еще в середине прошлого века. 26 зданий признали аварийными: 17 снесут, остальные попробуют восстановить.
Многие горожане жалуются, что такой капремонт, пусть и в долг, им не по карману. В акимате же могут предложить только такой выход. Проблема жилого фонда города будет острой еще долгие годы.
Печально о своих квартирах рассказывают жильцы старых построек по улице Шевченко, Сейфуллина и Мира. В деревянных домах, построенных в качестве временных, выросло уже три поколения жезказганцев. Фариза Нашкенова под родную крышу боится заходить. Вместе с семьей выехала на съемную квартиру, опасаясь за собственную жизнь.
"В стене нашего дома образовалась трещина. Она увеличивалась с каждым днем. Когда пол в детской комнате покосился, мы сразу собрали вещи и съехали", – говорит жительница Жезказгана Фариза Нашкенова.
Но эксперты из жилищной инспекции уверяют: этот дом еще можно отремонтировать. Нужно только осушить болото в подвале. И укрепить фундамент. Жильцам предлагают сделать это вскладчину.
"Есть вывод о том, что этот дом подлежит восстановлению. Необходимо произвести усиление конструкции. Согласно закону РК "О жилищных отношениях", капитальный ремонт проводится за счет собственников квартир", – сказала руководитель отдела жилищной инспекции Жезказгана Алиса Сагымбаева.
Дом Людмилы Маляевой, напротив, должны снести. Женщина ищет квартиру за 4 миллиона тенге, которые ей предложили в качестве компенсации. Но в горняцком городке таких цен на недвижимость нет.
"Что я могу купить на эту сумму? Какую квартиру? Я вчера смотрела объявления. Самая дешевая трехкомнатная стоит 7-8 миллионов", – говорит жительница Жезказгана Людмила Маляева.
В Жезказгане больше 600 многоквартирных домов. Почти половина из них ветхие, подтверждают в жилищной инспекции города. Они построены еще в середине прошлого века. 26 зданий признали аварийными: 17 снесут, остальные попробуют восстановить.
Многие горожане жалуются, что такой капремонт, пусть и в долг, им не по карману. В акимате же могут предложить только такой выход. Проблема жилого фонда города будет острой еще долгие годы.