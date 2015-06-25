"Казком" открыл кредитную линию для "БТА" на более $8,9 млрд

Экономика
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Советом директоров "Казкоммерцбанка" 22 июня 2015 года было принято решение о предоставлении им единой кредитной линии для АО "БТА Банк" для выплаты задолженности "БТА" перед "Казкомом" по Договору об одновременной передаче активов и обязательств между "Казкомом" и "БТА", по Соглашению о передаче обязательств между АО ФНБ "Самрук-Қазына", АО "Казкоммерцбанк", АО "БТА Банк", по Соглашению о переводе долга от 14 ноября 2014 года. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр деловой информации Kapital.kz.

"Для совершения сделки между "Казкомом" и "БТА" будет заключено Соглашение об открытии кредитной линии, по условиям которого "Казком" откроет "БТА"  кредитную линию с лимитом 630 млрд тенге (чуть более $3,3 млрд) и $5,6 млрд. Срок кредитной линии – до 30 июня 2024 года, с начислением вознаграждения из расчета 9% годовых от суммы займа, выданного в тенге. Долларовый кредит будет предоставлен под 8% годовых от суммы займа. Погашение задолженности будет осуществляться "БТА" ежеквартально по $334 952 (для займов в долларах США) и 37 682 130 тенге (для займов в тенге) в совокупности по всем предоставленным кредитам, с отнесением остатка задолженности на конец срока кредитной линии", – уточнили в "Казкоме".

Как отметили в банке, обеспечением исполнения обязательств "БТА" перед "Казкомом" будут выступать залоги всех активов "БТА", прав требования "БТА" к его должникам (включая права по обеспечению), а также будущих поступлений от активов "БТА". "Процентное соотношение суммы сделки к общей стоимости активов "Казкома" составляет 49,8%. Стороны планируют заключить соглашение до 30 июня 2015 года", – проинформировали в фининституте.

"Кредитные ресурсы представлены "БТА" на погашение той разницы, которая образовалась в результате обмена активами между банками. Погашать задолженность "БТА" будет из средств, которые он получит в процессе деятельности как коллекторская компания, от реализации проблемных активов и активов с долгосрочным горизонтом выхода", – сообщила директор департамента общественных связей "Казкоммерцбанка" Лариса Коковинец.

Между тем отмечается, что с 23 июня было прекращено действие лицензии "БТА Банка" на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным обращением фининститута в Национальный банк РК. "Добровольная сдача "БТА Банком"  лицензии произошла в соответствии с одобренным планом интеграции "Казкома"  и "БТА Банка". После этого "БТА" сосредоточится на работе с проблемными активами, собственными и полученными от "Казкома". Средства, полученные "БТА" от работы с проблемными активами, будут направляться на погашение долга "БТА" перед "Казкомом", – сообщал ранее "Казком".

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