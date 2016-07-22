Казкоммерцбанк покупает белорусский "БТА Банк". Об этом сообщает Министерство национальной экономики РК, передает Kazpravda.kz.
Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК (антимонопольный орган) рассмотрел ходатайство АО "Казкоммерцбанк" о предоставлении согласия на экономическую концентрацию, заключающуюся в приобретении более 50% простых акций ЗАО "БТА Банк" (Республика Беларусь).
"БТА Банк" передает свои акции в Казкоммерцбанк в счет погашения задолженности по Соглашению об открытии кредитной линии.
Согласие на экономическую концентрацию с участием финансовой организации требуется, если стоимость активов либо величина собственного капитала финансовой организации превышает размеры, установленные антимонопольным органом совместно с Национальным банком Республики Казахстан. Размер стоимости активов либо величина собственного капитала финансовой организации установлены в размере 2%.
На момент рассмотрения ходатайства стоимость активов и величина собственного капитала Казкоммерцбанка превысили установленные пороговые значения.
Государственный контроль за экономической концентрацией, выражающийся в предварительном получении согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий), осуществляется в целях предотвращения возникновения или усиления монопольного положения и (или) ограничения конкуренции.
Учитывая то, что объект сделки (ЗАО "БТА Банк") находится за пределами РК и не ограничивает конкуренцию на казахстанском финансовым рынке, Комитет принял решение об удовлетворении данного ходатайства.
При этом экономическая концентрация должна быть осуществлена в течение года со дня принятия решения антимонопольным органом о предоставлении согласия на экономическую концентрацию.