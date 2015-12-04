​КазМунайГаз: лыжный старт в День Президента

Погода способствовала спортивным упражнениям на свежем воздухе – легкий мороз, яркое солнце, море веселья и удовольствия. Все – и взрослые, и дети – азартно боролись за призовые места. Победили, как водится, дружба и корпоративный дух, а лучшие результаты показали Ануар Акчурин, Данияр Мустафин и Руслан Матис (лидеры мужских забегов). Майя Карамырзаева, Дилара Хаирова, Салтанат Тажигалиева стали лучшими среди женщин. Победителей и участников соревнований ждали призы и угощение – горячий чай и плов на углях.

Заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев, который и сам принял активное участие в лыжном старте, отметил:

– Считаю, что такие интересные семейные мероприятия объе­диняют коллектив, делают его сплоченным и работоспособным. Спорт – это здоровье, красота и энергия. Планируем лыжные соревнования в честь празднования Дня Первого Президента сделать традиционным ежегодным мероприятием для сотрудников КМГ.