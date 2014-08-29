"КазМунайГаз Өнімдері" закупит дополнительно 210 тыс. тонн ГСМ в России Экономика 649

ТОО "КазМунайГаз Өнімдері" (стопроцентная дочерняя организация АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг") принимает все необходимые меры по бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС "КазМунайГаз" и насыщению розничного рынка ГСМ, сообщает пресс-служба компании.



"Несмотря на отрицательный экономический эффект и возможный убыток, в августе 2014 года КМГО заключены дополнительные контракты с российскими компаниями ("Башнефть", "ЛУКОЙЛ" и др.) для импорта 34 тыс. тонн нефтепродуктов, из них бензина марки АИ-92 в количестве 10 тыс. тонн, бензина марки АИ-95 – 5 тыс. тонн и дизельного топлива – 19 тыс. тонн. Сроки ввоза нефтепродуктов в РК – конец августа – начало сентября текущего года", – указывается в распространенном сообщении.



Так, по поставкам бензина марки АИ-92 из запланированных 10 тыс. тонн уже отгружено 6,2 тыс. тонн, или 62%; по поставкам дизельного топлива из запланированных 19 тыс. тонн отгружено 9,4 тыс. тонн.



"Помимо вышеуказанных объемов нефтепродуктов для восполнения повышенного спроса в РК необходимо импортировать в сентябре дополнительно около 176 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе бензина марки АИ-92 140 тыс. тонн, дизельного топлива – около 36 тыс. тонн", – уточняется в сообщении.



На сегодня, заверили в пресс-службе, завершены предварительные переговоры с рядом российских компаний и прорабатывается возможность дополнительного ввоза в течение сентября 50 тыс. тонн бензина марки АИ-92 и 35 тыс. тонн дизельного топлива.



"В целом баланс нефтепродуктов в стране не изменился, поэтому принимаемые меры со стороны КМГО и других участников рынка должны привести к стабилизации ситуации на розничном рынке ГСМ и снятию ограничений на отпуск нефтепродуктов, в частности бензина марки АИ-92. Следует отметить, что сеть АЗС "КазМунайГаз" на рынке РК по бензину в среднем по республике занимает 18%, по дизельному топливу – 17%", – отмечают в компании.