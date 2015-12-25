​«КазМунайГаз»: совместные предприятия как эффективная форма международного сотрудничества

Особое место в экономике многих стран занимают совместные предприятия, будь это сфера производства, научных разработок или других видов деятельности. Главное в этом вопросе – создать необходимые условия для привлечения иностранных инвестиций. Казахстан в данном направлении работает достаточно активно. При этом на сегодня предоставление конкурентоспособных, востребованных на отечественном рынке нефтесервисных услуг путем трансферта технологий или создания совместных предприятий остаются приоритетными задачами. Например, в Стратегии развития Национальной компании «КазМунайГаз» в рамках развития сервисного направления они стоят отдельным блоком.

С каждым годом компания расширяет взаимовыгодное сотрудничество с партнерами, в том числе путем создания совместных предприятий. Все более активно в основную деятельность компании по добыче углеводородного сырья, включая такие крупные нефтегазовые проекты, как Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, привлекаются иностранные компании. Тем самым они активно помогают развивать действующий пакет сервисов, профильно необходимых «КазМунайГазу».

Одним из последних примеров успешного создания совместных предприятий с участием АО «НК «КазМунайГаз» являются сервисные компании KMG Automation и KMG Nabors Drilling Company.

Совместное предприятие KMG Automation было создано в феврале 2015 года между ТОО «KMG SystemsServices» (дочерняя организация АО «НК «КазМунайГаз») и международной компанией Schneider Electric, одним из мировых лидеров в области управления энергией и промышленной автоматизации. Необходимо отметить, что в январе 2014 года французская компания Schneider Electric приобрела крупнейшую британскую компанию Invensys plc., одного из ведущих производителей средств автоматизации, систем управления и безопасности для зданий и сооружений, автоматики для железнодорожного транспорта.

Созданное совместное предприятие KMG Automation занимается разработкой и реализацией проектов по автоматизации технологических процессов высокой степени проработки. Все проекты предприятия, разрабатываемые для нефтегазового комплекса, будут отвечать самым современным требованиям, в них будут использоваться только последние достижения технического прогресса. При этом спектр применения этих систем не замыкается на неф­тегазовом секторе, эти технологии можно использовать в других индустриальных отраслях нашей страны.

Приоритетами в работе нового предприятия являются развитие местного кадрового потенциала и организация производств на территории Казахстана. KMG Automation обеспечит казахстанскую промышленность решениями, которые повысят эффективность и безопасность производств. В совместное предприятие вошло бизнес-подразделение «Промышленная автоматизация» компании Schneider Electric в Казахстане и будет представлять продукты и решения под торговыми марками Foxboro®, Triconex®, SimSci®, Avantis® и Wonderware® на правах эксклюзива в нефтегазовой отрасли страны. Также совместное предприятие создаст дополнительно более 150 рабочих мест в сборочном цехе контрольно-измерительных приборов и шкафов автоматизации.

На первом этапе будет привлечен небольшой основной коллектив, состоящий из сотрудников уже работающего в Казахстане предприятия Invensys plc. Эти сотрудники смогут реализовывать проекты для большинства срочных проектов с быстрым запуском, а именно – выполнять обязательства по существующим контрактам Invensys plc. на оказание услуг, а также по контракту на техобслуживание в рамках проекта Кашаган, который входит в сферу деятельности совместного предприятия KMG Automation.

Второй этап выведет компанию на новый уровень с созданием сборочного производства в Республике Казахстан, где работу получат более 150 человек. Предприятие будет выполнять весь объем внутренних инженерных работ, включая изготовление, сборку и испытание. Все инженерное проектирование будет выполняться в новом головном офисе KMG Automation в Атырау. Западный регион выбран по причине его расположения вблизи ключевых клиентов и их объектов. По плану к третьему году работы предприятия 90% его рабочего персонала составят казахстанцы.

Еще одно совместное предприятие KMG Nabors Drilling Company было создано в апреле 2015 года между ТОО «KMG DrillingServices» (дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз») и Nabors Drilling International Ltd. Оно будет осуществлять буровые работы на месторождении Тенгиз в рамках текущей рабочей программы. В течение 7 лет запланировано бурение как минимум 150 глубоких скважин на общую сумму более 500 млн у. е.

Международная компания Nabors Drilling International Ltd является глобальным партнером корпорации «Шеврон» и основным подрядчиком ТОО «Тенгизшевройл», оказывающим услуги по бурению на месторождении Тенгиз.

В 1993 году Правительство Казахстана совместно с компанией «Шеврон» учредило совместное предприятие «Тенгизшевройл» для разработки уникального месторождения Тенгиз. О масштабах работы этого совместного предприятия дает наглядное представление объем извлекаемых запасов, который составляет от 750 млн до 1,1 млрд тонн нефти. Сегодня «Шеврон» является одной из лидирующих мировых неф­тяных компаний, ведущей нефтегазовые операции на всех континентах.

Критерий отбора потенциальных поставщиков «Тенгизшевройл» определяет работоспособность политики по безопасности и эффективности выполнения работ поставщиков. При этом, учитывая сложность структуры при бурении, здесь требуется неординарный подход. В 2007 году для предоставления услуг по бурению скважин для «Тенгизшевройл» была выбрана американская компания Nabors Drilling International Ltd., которая на сегодня владеет самым большим флотом наземных буровых установок и является лидером по предоставлению морских буровых установок и установок для капитального ремонта скважин в США.

Необходимо отметить, что до последнего времени казахстанская сторона не привлекалась в качестве бурового подрядчика на такие крупные нефтегазовые проекты. Создание совместного предприятия с международной компанией Nabors Drilling International Ltd. придаст новый импульс для развития бурового сервиса в республике, позволит перенять опыт, технологии и систему управления Nabors, увеличить местное содержание путем создания дополнительных 200 рабочих мест. Это позволит обучить существующие кадры в сфере предоставления буровых услуг в соответствии с лучшей мировой практикой, а в долгосрочной перспективе – эффективно работать и на других крупных нефтегазовых проектах страны.

На сегодня «КазМунайГаз» проводит комплексную работу по выводу компании на международный уровень оказания нефтесервисных услуг посредством поиска и привлечения к сотрудничеству стратегических партнеров в различных областях сервисного направления. Сюда входит и сфера услуг по бурению, интегрированному сервису и многое другое. За последние два года «КазМунайГазом» была проведена огромная работа, итогом которой стало подписание ряда меморандумов о взаимопонимании с такими крупными компаниями, как KCA Deutag Drilling GmbH (Германия), DrillMec S.p.A. (Италия) и ООО «НПП «БУРИНТЕХ» (Россия).

Принимает участие Национальная компания и во многих других крупных совместно реализуемых проектах, например, по «Строительству судостроительного/;судоремонтного завода в п. Курык». Успешная реализация данного проекта позволит осуществлять строительство и техничес­кое обслуживание морских судов дедвейтом до 15 тыс. тонн. Строительство в поселке Курык Мангистауской области реализуется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между АО «НК «КазМунайГаз» и итальянской нефтегазовой компанией ENI. На этапе эксплуатации завода планируется создать до 600 рабочих мест из числа местных кадров.

В целом судостроительный/;судоремонтный завод как сервисный проект должен обеспечить поддержку реализации нефтегазового сектора «КазМунайГаз» в Каспийском регионе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Завод будет содействовать развитию транспортной инфраструктуры, машиностроения, торговли, а также социальному развитию Мангистауской области.

«КазМунайГаз» координирует работы по еще одному индустриальному проекту – «Строительство завода по производству стальных сварных труб большого диаметра в Казахстане». На данный момент это один самых перспективных совместных проектов с китайскими партнерами. Его реализация осуществляется в целях развития отечественного производства и индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, а также в рамках Соглашения по уступке прав по проекту Кашаган и соответствующих обязательств по проекту Кашаган, принятых Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

19 мая 2014 года между АО «НК «КазМунайГаз», CNPC и ТОО «Service Pipes Holding» подписано Рамочное соглашение по проекту строительства завода, в соответствии с которым определены основные принципы его реализации.

В начале 2015 года АО «НК «КазМунайГаз» вышел из проекта, в связи с чем дальнейшее его сопровождение будет осуществляться вновь созданным совместным предприятием Asia Steel Pipe Corporation. Его участниками являются с казахстанской стороны ТОО «Service Pipes Holding» и CNPC. Производство будет расположено на территории промышленной зоны в Алатауском районе города Алматы. Предполагаемая ежегодная мощность завода составит до 150 тыс. тонн спиральношовных труб диаметром до 1 420 мм. На период эксплуатации планируется задействовать порядка 300 человек из числа местного населения. Реализация данного проекта позволит получить современную трубную продукцию для нужд не только отечественной нефтегазовой, но и других отраслей индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

В Послании Главы государства «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» определена необходимость создания с международными компаниями новых высокотехнологических производств в Казахстане для обеспечения собственных нужд и сервиса. И в связи с этим Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» прилагает все усилия для развития новых востребованных на оте­чественном рынке нефтесервисных услуг и производств. Не менее важной задачей для компании остается увеличение казахстанского присутствия путем организации новых производств и создания дополнительных рабочих мест.