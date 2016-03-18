​«КазМунайГаз»: в позитивном ключе

При этом добыча природного и попутного газа достигла более 7,2 млрд кубометров. Такие данные привел в своем выступлении председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, посвященном итогам деятельности национальной компании за прошлый год и перспективам ее развития.

Как сообщил глава компании, по итогам 2015 года КМГ увеличил объем добычи на более чем 1% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, хотя по рес­публике отмечено некоторое снижение уровня добычи, «КазМунайГазу» удалось этого избежать. С. Мынбаев уточнил, что и в текущем году в компании не ожидается сокращение объемов добычи «черного золота».

Вместе с тем объем транспортировки нефти магист­ральными трубопроводами составил 61 млн тонн и вырос, по сравнению с планом, на 1%. Транспортировка нефти по морю за отчетный период составила 7 млн 33 тыс. тонн.

В то же время транспортировка газа по магистральным газопроводам достигла 10,2 млрд кубометров. В том числе международный транзит в этом объеме составил 75 млрд 23 млн кубометров, внутренняя транспортировка – 14 млрд 957 млн кубометров и транспортировка на экспорт –12 млрд 770 млн кубометров.

За прошедший год было переработано 16,295 млн тонн нефти. Следует отметить, что на сегодня на розничном рынке нефтепродуктов Казахстана на долю компании приходится 16%. В связи с этим «КазМунайГаз» планирует к 2018 году увеличить этот показатель до уровня не менее 20%, а к 2022 году – до 32%.

Как национальный оператор в области нефти и неф­тепродуктов КМГ производит отгрузку социально значимых нефтепродуктов по сниженным ценам в соответствии с графиком Минис­терства энергетики. Ежегодно АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» в период посевных и уборочных работ осуществляет поставку удешевленного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а с наступ­лением отопительного сезона обеспечивает мазутом социально-производственные объекты и учреждения. Так, в 2015 году для аграриев было отгружено 120 тыс. тонн дизельного топлива и на отопительные нужды – 24 тыс. тонн мазута.

Большие подвижки произошли и в сфере геологоразведки. На сегодня консолидированные доказанные извлекаемые запасы жидких углеводородов КМГ составляют 801 млн тонн. При этом прирост запасов в 2015 году около 5,5 млн тонн достигнут за счет переоценки и доразведки активов РД КМГ и приобретения проекта «Прибрежное».

В 2015 году была разработана и утверждена пятилетняя Программа развития геологоразведочных работ АО «НК «КазМунайГаз» на 2015–2019 годы. Проведены полевые работы 2Д- и 3Д-сейсморазведки на участках «Кансу», «Урихтау» и с целью доразведки – на мес­торождениях АО «Эмбамунайгаз». Пробурено несколько поисково-разведочных скважин по проекту «Урихтау», на морском блоке «Сатпаев», три разведочные скважины на участках АО «Эмбамунайгаз». В результате были получены промышленные притоки углеводородов на структурах Южный и Восточный Урихтау, положительные результаты были достигнуты также при бурении разведочных скважин АО «Эмбамунайгаз». Начаты работы по региональному геолого-геофизическому анализу в рамках подготовки портфеля перспективных блоков на недропользование по Прикаспийскому, Мангышлакскому и Устюрт-Бозашинскому бассейнам.

Отвечая на вопрос журналистов об участии компании в комплексном плане приватизации, руководитель КМГ подчеркнул, что к значимым активам, вошедшим в перечень подлежащих приватизации объектов, относятся нефтеперерабатывающие заводы. По Атыраускому и Павлодарскому заводам решения приняты, проводится подготовительная работа, но это не простой вопрос, заметил он. Шымкентский завод уже находится в соотношении 50 на 50% в паритете с Китайской национальной неф­тяной компанией. И будет ли в дальнейшем реализовываться пакет – неочевидно, поскольку решения будут приниматься на более позднем этапе, сообщил С. Мынбаев. В числе крупных объектов, передаваемых в конкурентную среду, – также компания «Казмортрансфлот».

Касаясь возможного рос­та цен на бензин, спикер напомнил, что с созданием ЕАЭС границы нашей страны с Россией стали открытыми, и уровень розничных цен у нас, по сути, одинаковый с соседней страной, с небольшой разницей в транспортном плече. Как показывают последние тенденции, на российском рынке с повышением акцизного сбора увеличились розничные цены. И этот фактор может сказаться на определенном повышении уровня розничных цен в Казахстане. Тем более что рынок России в 10 раз больше, чем казахстанский.

Глава компании пояснил, что при поставках бензина в нашу страну косвенные налоги высчитываются, а у нас акцизы не менялись, и, казалось бы, цены должны оставаться прежними, прямой увязки нет. Однако из-за разницы цен с соседями в условиях открытой границы может быть оказано опосредованное, незначительное влияние на розничную стоимость нашего топлива.

С. Мынбаев также уточнил, что решение снижать или не снижать цены на бензин – индивидуальное дело каждого трейдера и каждой компании. Поскольку, по его словам, «КазМунайГаз» не контролирует рынок, в котором присутствует много игроков, и доля КМГ в розничном сегменте составляет не многим более 20%.

Говоря о планах по освое­нию месторождения Кашаган, С. Мынбаев отметил, что работы идут в соответствии с графиком, более того, по сварочным работам на трубопроводе – даже с опережением. Однако, как заметил руководитель КМГ, возникли трудности в связи с большим, чем ожидалось, понижением уровня воды в море.

– Тем не менее соответствующие меры по Кашагану заранее приняты. Мы по-прежнему ожидаем начала добычи в октябре текущего года, – проинформировал председатель правления АО «НК «КазМунайГаз».