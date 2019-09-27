​Казна пополнилась серебром

Конфискованные ювелирные изделия из серебра изъяты у контрабандиста и обращены в доход государства.

Государственная казна пополнилась 63 кг 825 г серебряных ювелирных изделий. Таков результат совместной работы департамента экономических расследований по городу Шымкенту и городского департамента государственного имущества и приватизации.

Контрабандное серебро изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий у жителя города, который ввез в страну изделия из драгоценного металла без соответствующего таможенного оформления.

Аль-Фарабийский районный суд Шымкента признал его виновным в совершении экономической контрабанды и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. По приговору суда предусмотрены конфис­кация изъятого контрабандного сереб­ра на общую сумму более 25 млн тенге и обращение его в доход государства.