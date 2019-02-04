​Казначейство: в режиме реального времени

Два с половиной десятилетия назад, в январе 1994 года, Указом Президента РК для формирования эффективного и стабильного бюджета, обеспечивающего качественное выполнение государственных функций, направленных на повышение благосостояния народа, было образовано Главное управление казначейства РК.

От оперативной работы органов казначейства зависят жизнедеятельность всех регионов страны, выполнение государственных программ развития. Как показывает практика, на сегодня эта миссия исполняется финансистами безупречно. Структура полностью контролирует крупные инвестиционные проекты, в том числе в плане полноценной уплаты налогов. Инвестиционные проекты стоимостью более 2 млрд тенге находятся под непосредственным казначейским сопровождением.

Об эффективности казах­станского органа финансового управления говорят эксперт­ные оценки ведущих международных институтов. Так, по заключениям Международного валютного фонда, Всемирного банка, информационная система казначейства Казахстана признана наиболее эффективной и киберзащищенной среди стран постсоветского пространства.

Информационные системы казначейства стали комплексом передовых технологий и аппаратных средств. Они позволяют в режиме реального времени обслуживать более 13 тыс. гос­учреждений, свыше 5 тыс. счетов и около 3,5 тыс. пользователей. При этом во всех регионах страны продолжают внедряться новые механизмы клиентских услуг. Одна из них – регистрация обязательств ГЧП и концессия, способствующая росту доверия частного сектора к государству. Это дает гарантии инвесторам и предотвращает юридические и экономические риски.

В 2018 году состоялось успешное внедрение в практику 4-го уровня бюджета. При этом к операционной системе казначейства подключились 1 062 сельских населенных пункта с количеством жителей более 2 тыс. человек.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, вице-министр финансов Берик Шолпанкулов отметил важные этапы становления и развития казначейской системы.

– С обретением независимос­ти, укреплением и ростом экономики Казахстана изменились и подходы к расходованию бюджетных средств, процедурам планирования и исполнения госбюджета, а также в сфере эффективности управления государственными финансами. При этом казначейство, как никакой другой госорган, призвано контролировать все эти процессы, принимая непосредственное участие в их действенной реализации, – отметил вице-министр.