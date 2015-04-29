Казнить 15 чиновников приказал Ким Чен Ын

Пятнадцать высокопоставленных чиновников в КНДР были казнены в этом году по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщили члены парламентского комитета по делам разведки Республики Корея (РК), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации национального государственного телеканала KBS, имена казненных пока не разглашаются.
"Такое решение было принято, в частности, в связи с недовольством главы государства проведением в январе этого года работ по расширению лесных посадок и озеленению", – рассказали журналистам на совместном брифинге депутат от правящей южнокорейской партии "Сэнури" Ли Чхоль У и законодатель от оппозиционного Демократического альянса новой политики (ДАНП) Син Ген Мин.
"Также казни были осуществлены в связи с неудачным дизайнерским проектом, имеющим отношение к вечному президенту республики Ким Ир Сену", – заявил Син Ген Мин. Он также добавил, что, по данным разведки, еще одна вероятная причина – разглашение частной информации, касающейся семьи Ким Чен Ына.
По словам членов комитета, с 2012 года по настоящий момент в КНДР казнили 41 партийного функционера и чиновника.
По информации национального государственного телеканала KBS, имена казненных пока не разглашаются.
"Такое решение было принято, в частности, в связи с недовольством главы государства проведением в январе этого года работ по расширению лесных посадок и озеленению", – рассказали журналистам на совместном брифинге депутат от правящей южнокорейской партии "Сэнури" Ли Чхоль У и законодатель от оппозиционного Демократического альянса новой политики (ДАНП) Син Ген Мин.
"Также казни были осуществлены в связи с неудачным дизайнерским проектом, имеющим отношение к вечному президенту республики Ким Ир Сену", – заявил Син Ген Мин. Он также добавил, что, по данным разведки, еще одна вероятная причина – разглашение частной информации, касающейся семьи Ким Чен Ына.
По словам членов комитета, с 2012 года по настоящий момент в КНДР казнили 41 партийного функционера и чиновника.